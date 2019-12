La furia de Nazarena Vélez contra Fede Bal, después de la desafortunada frase sobre los cuernos a Barbie

La guerra entre la familia Bal y la de Nazarena Vélez volvió a instalarse a raíz de una polémica frase de la uruguaya Melina Carballo, ex pareja del hijo de Carmen Barbieri. “Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”, reveló la bella modelo.

Ante esto, Nazarena Vélez no dudó en cruzar con los botines de punta al actor en defensa de su hija y lo tildó de “pobre tipo”. “Pobre tipo. Triste contarlo y triste haber siquiera dicho eso. La verdad es horrible”, dijo la actriz, que ha protagonizado más de una batalla mediática con Bal.

Al mismo tiempo, en diálogo con Pronto Nazarena contó por qué eligió –hasta ahora- no cruzarse nunca más con el ex Bailando por un sueño: “No tenía ganas de hacer algo porque no quería ir presa. No soy una mina agresiva. No quiero cruzarme a alguien que agredió a mis hijos por mí y por la otra persona, porque no sé cómo reaccionaría. Capaz te encaro o cruzo de vereda”.

Cabe recordar que a principios de año Nazarena no dudó en insultar a Federico Bal y a Florencia de la Ve al tratarlos de “imbéciles y pelotu…”, cuando la conductora afirmó que el actor “jamás” le puso un dedo encima a Barbie Vélez. Esto provocó que Bal decidiera llevarla ante la Justicia y pidiera una orden de restricción perimetral para no cruzarse con la mamá de su ex.