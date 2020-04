La furia de Nicole Neumann contra una compañera y la parada de carro en vivo del "Pollo" Álvarez

La interna entre los panelistas del ciclo Nosotros a la mañana quedó al descubierto en vivo después de que Nicole Neumann revelara la mala onda del grupo. La respuesta de sus compañeros y la parada de carro del conductor, el "Pollo" Álvarez.

Todo se disparó cuando la modelo se sumó a la transmisión del ciclo de El Trece por skype desde su casa. En ese momento, su compañero Tomás Dente le dio una cálida bienvenida: "Bravo, Niki. ¡La amamos todos!". Ese fue el pie para que la modelo revelara lo que en realidad sucede con el grupo de trabajo: "Ah, ¿me aman Tomy? Porque estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo".

La modelo se refirió a la entrevista en la que el conductor dio al ciclo Bendita, en la que fue consultado por Mercedes Ninci sobre las versiones de que el panel estaría enojado porque la modelo tiene el "beneficio" de salir por videollamada. "La verdad es que nadie está obligado a venir. El caso de Nicole es que no puede venir, por eso sale por Skype. Pero que yo sepa no", esquivó Álvarez.

Atento a lo que se venía, el "Pollo" intentó explicar lo que había dicho, pero fue interrumpido por Neumann: "Si están todos enojados conmigo no lo sé. El motivo por el que no puedo estar ahí es muy claro: soy la única adulta en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir porque tengo que cocinarles, hacer las clases online y no las puedo dejar solas en casa. Estamos en una pandemia, la situación cambió, no tengo empleada y no están yendo al colegio. Después, si alguien está enojado ni idea".

El momento de la cargada en vivo que enojó a Nicole Neumann

"Seamos buenos, nadie está enojado con nadie. Yo le respondí a Ninci que no pasaba nada y lo repetimos. Cada uno se acomoda como puede en esta cuarentena", intentó calmar el conductor. Sin embargo, fue Dente quien volvió a tirar nafta: "Mercedes maneja muy buena información, es una gran periodista. Hubo alguien malintencionado de verdad de esta producción o de este grupo de trabajo que quiso sembrar discordia".

Leé también | Nicole Neumann y su teoría sin prueba científica alguna sobre el coronavirus: qué dicen los especialistas

Atenta a las palabras de su compañero, Nicole sumó que existían conflictos entre compañeros, aunque optó por no mencionar con quién estaba enfrentada: "No sé del lado del grupo. Yo no estoy yendo, no sé qué dicen porque me fui del chat. Yo sí que tuve algún temita con alguien del grupo, pero es de mi lado".

"Pará", la frenó de inmediato el conductor. "Esto es una interna y la gente no entiende nada. Está todo bien y fin de la historia. Aparte somos adultos, tenemos todos más de 30 años". No conforme con la salida diplomática de Álvarez, la modelo redobló la apuesta y dejó entrever que su malestar era con Sandra Borghi, quien había hecho chistes cuando días atrás la modelo mostró cómo hacer un barbijo casero: "Igual, cuando hay una burla pública, corresponde una disculpa pública. Pero está todo bien. Hubo una burla que levantaron de todos los medios hacia mi persona y yo esperaba una disculpa que no recibí".

Leé también | Yanina Latorre contra Nicole Neumann por sus dichos sobre la pandemia: "Tarada mental"

Ya sin ánimos de seguirla, el conductor se plantó y cerró el tema: "Lo vamos a tener que resolver puertas adentro, como corresponde en todas las casas".