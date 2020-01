La furia de Pampita con las panelistas de Ángel de Brito: "Ustedes ensucian todo"

Aunque ahora se encuentra de vacaciones en México en compañía de su marido, lo cierto es que Carolina "Pampita" Ardohain está enojada por un supuesto falso rumor que indicaba que ella y Roberto García Moritán habían discutido muy fuertemente mientras estaban en Punta del Este.

A raíz de esta noticia, la morocha salió a desmentir esta versión, y ahora muy dolida, sostuvo que las panelistas de Ángel de Brito siempre inventan datos falsos sobre su vida privada para perjudicarla y dañarla. "Detesto la mentira. No existe ni existió ninguna pelea. Yo no tengo que fumarme este mal rato", aseguró la conductora.

El escándalo empezó la semana pasada, cuando la periodista Mariana Brey aseguró que una fuente muy confiable le había contado que "Pampita" y su esposo habían estado peleando muy fuertemente dentro de su auto mientras estaban en pleno centro de Punta del este.

“Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía”, detalló la periodista, quien además agregó que esta no era la primera discusión entre la pareja.

Después de esta versión, la propia modelo usó su Twitter para desmentir directamente a Brey, y luego de eso, se comunicó con Ángel de Brito, y le dijo que estaba cansada de que sus panelistas siempre inventaran cosas de su vida privada para hacerle daño.

"Pampita me escribió y me dice lo siguiente: 'Ángel te escribí porque me molesta bastante la mentira que dijeron en tu programa. Yo no tengo por qué fumarme este mal rato. Esta chica (por Mariana Brey) sale a inventar una pavada y todos lo dan por cierto. Cuando tengas una duda de algo escribime, que yo hace tiempo que le respondo a los periodistas directamente' ", le indicó la modelo antes de partir para México, donde ahora se encuentra en compañía de su marido y los hijos de él.

Además, Ardohain le aclaró al periodista que ahora vive un momento de mucha felicidad y paz, que es algo que su familia se merece. "Estoy casada hace dos meses, como para que empiecen a ensuciar todo lo lindo que estoy viviendo en esta relación. No existe ni existió ninguna pelea. Capaz es lo que me están deseando tus panelistas. Tus panelistas inventan cosas. Nadie que nos haya visto en Punta puede decir que no estamos re enamorados y felices", sostuvo.

Según reveló De Brito, la conversación con la jurado del Bailando por un Sueño duró 45 minutos, y ella aprovechó para decirle también que detesta la mentira, y que nunca hace juicios de valor respecto a los demás, por lo que no entiende por qué la panelistas del programa mienten constantemente sobre su vida. "Ellas son capaces de cualquier cosa por un minuto de fama sin tener en cuenta el daño que hacen. Bastante daño me hicieron en el pasado en tu programa. Esta relación la valoro y la cuido", dijo, y por último agregó: "Imaginate el garrón que es que mientan así y que lo levanten en todas partes. Me como este garrón de la nada. Era un verano lindísimo con mi marido y los chicos. Y ustedes ensucian todo".

Por su parte, el periodista le respondió a "Pampita" que antes de hablar de sus panelistas, mejor se fije ella lo que hacen en su propio programa, el cual se emite por Net TV. "Ella debiera hacerse cargo un poco de todo, de su programa. No vivir en realidades paralelas.Le mandamos un beso y que sea feliz en las vacaciones", contestó De Brito.

Esta no es la primera vez que la morocha se enoja con el programa Los Ángeles de la Mañana, ya que en julio del 2018, cuando volvió del mundial de Rusia a donde fue a visitar a su ex novio Pico Mónaco, la modelo insultó a la cronista que fue a preguntarle por su relación amorosa.

"¿Me dejás en paz? Tu programa sabe perfectamente por qué (no quiero responder). Dejame en paz. Son insoportables, son imbancables, son la peor, la peor, la peor mierda de la tele", criticó en ese entonces, aunque luego la relación con el programa mejoró.

Las vacaciones ensambladas de Pampita en México

Luego de haber regresado el lunes pasado de Punta del Este, este sábado Ardohain llegó a México junto a su marido y los hijos de él, donde ahora pasan juntos unas vacaciones en la Riviera Maya. Esta vez, la morocha dejó a sus tres hijos con Benjamín Vicuña y Eugenia la "China" Suárez, y partió a un lujoso hotel para pasar unos días junto a su familia ensamblada.

Según mostró en sus redes, además de haber estado en la playa, también pasearon por algunos sitios turísticos de Tulum, como las Ruinas Mayas, y luego disfrutaron de la pileta del resort donde se encuentran hospedados.