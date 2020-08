La furia de Pampita tras las acusaciones de su niñera: "Le prestaba mi ropa para entrevistas laborales"

Después de que la ex niñera de los hijos de Carolina "Pampita" Ardohain acusara a la modelo de haberle revoleado objetos para agredirla físicamente, este viernes la conductora decidió salir a defenderse, y en diálogo con los medios de comunicación reveló que tenía tan buena relación con la joven, que además salir a estudiar e ir al psicólogo en su horario laboral, además le prestaba su ropa a ella para que fuera a entrevistas laborales.

Pampita se defendió de las acusaciones de la ex niñera de sus hijos.

"Era muy común que ella lanzara todo tipo de objetos y elementos contundentes. En esa oportunidad temí por mi vida y no solo me amenazó, sino que me privó de la libertad en la cocina y desde afuera me gritaba.", aseguró Viviana Benítez al declarar en la causa que le inició a la modelo por "maltrato psicológico y hostigamiento".

A pesar de que en febrero de este año la investigación había sido cerrada, ahora la Justicia revocó esa decisión, y se le ordenó a la fiscal analizar si Ardohain cometió una privación ilegítima de la libertad contra su ex niñera.

Además de esto, Benítez dio a entender que perdió un embarazo por culpa de su empleadora, ya que cuando estaba de tres meses vivió un momento muy tenso al ser acusada por la conductora de haberle robado unas pertenencias.

La modelo se mostró apenada por todo lo que pasó.

Ante esta complicada situación, "Pampita" decidió detenerse a hablar con los medios de comunicación a la entrada de la productora Kuarzo, donde trabaja, y allí admitió que tiene "la conciencia muy tranquila", ya que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar que está siendo "injuriada y calumniada" por su ex empleada.

"Tenemos todas las actividades que hacía durante el horario de trabajo, como salir a correr, estudiar peluquería dos veces por semana, salir a hacer las compras con un chofer que la lleva y traída, no era una persona que estaba secuestrada y además tenía los fines de semana libre porque yo me voy a mi otra casa", explicó.

En este sentido, dijo que cuenta con el respaldo de los chats que hubo entre ambas, y con los videos que muestran los horarios en los que entraba y salía de la vivienda. Según dijo, Benítez trabaja en su casa de lunes a viernes, y los fines de semana los tenía libres.

Respecto a la pérdida de su embarazo, Pampita dijo que la joven debe tener algún "problema físico", porque no perdió un embarazo, sino varios. "Uno lo perdió en mi casa, otro estando de vacaciones, no me puede hacer responsable a mi de eso", aclaró.

De igual modo, comentó que la ex niñera dejó de trabajar en su casa porque ella así lo quiso, debido a que tenía intenciones de cambiar de rumbo. "Durante el horario de trabajo se iba a otras entrevistas de trabajo porque me había comentado que quería hacer otra cosa de su vida, y yo inclusive para que le vaya bien le prestaba mi ropa, mis zapatos. El chofer de mi casa la llevaba al psicólogo y la traía, siempre hicimos todo para que esté bien .Estaba estudiando peluquería dos veces por semana en horario de trabajo, la acompañaba mucho porque yo la quería, era una amiga para mí", sumó.

Sobre esto, contó que incluso en varias oportunidades Benítez se fue a trabajar a otro lado, y que luego al tiempo le pedía de volver, y ella siempre la reincorporaba porque la quería y la consideraba una persona de su entorno.

La conductora dijo que tiene todas las pruebas para defenderse.

De hecho, Ardohaín dijo que en su fiesta de casamiento a ella la notó muy emocionada, y que además la noche anterior le envió un mensaje que decía que no podía dormir de los nervios que tenía.

"Yo ahora me siento bien, a diferencia de la vez anterior, porque tengo todas las pruebas para que los jueces o quienes tengan que evaluar sepan el cariño que se tuvo siempre con ella. Yo nunca la hubiera sacado de mi hogar, fue ella quien se quiso ir", cerró la modelo.