La furia de Rocío Marengo por su segunda eliminación de MasterChef: apuntó contra sus compañeros

En todo reality show tiene que haber alguien que haga el papel de mala o malo. Y Masterchef Celebrity no fue la excepción. Si bien suele suceder que el personaje polémico permanezca en el certamen hasta las instancias finales, el ciclo de Telefe dio un batacazo y eliminó a una de sus figuras más polémicas.

¿De quién estamos hablando? De la vedette Rocío Marengo, que sumó su segunda eliminación anoche. Cabe recordar que ella regresó al certamen luego de la reincorporación por repechaje entre los participantes que ya habían sido eliminados que permitió la producción.

Enojada por su salida, cargó contra El Mono de Kapagna a quien culpó de su salida del certamen de cocina. Es que para esta gala de eliminación la producción decidió cambiar las reglas. En vez del formato tradicional de que cada participante empiece y termine su propio plato, ayer tuvieron que rotar de estaciones en el medio de la preparación.

Por ese motivo, Marengo tuvo que terminar los canelones que estaba preparando el cantante de Kapanga. “Tienen un mercado lleno de cosas y agarran tres porquerías. Me parece injusto, es una canasta básica, pobretona. Yo dejé un supermercado y encontré una bolsa de super”, se quejó en reiteradas oportunidades durante el programa la vedette.

Cuando llegó el momento de la devolución, el jurado no le perdonó una. “Hiciste los canelones de la madre del Mono sin conocerla. No sumaste nada”, le dijo el chef y dueño de Tegui, Germán Martitegui. “Le falta cocción, en ningún momento sentí que Rocío puso algo más”, agregó otro de los jurados, Damián Betular.

Ya con lágrimas en los ojos, Marengo intentó culpar a su compañero del certamen. “Le puse garra, quiero darlo todo con mis ingredientes. Considero que es muy injusto. Si el compañero trae dos productos porque le da lo mismo estar o no estar en la competencia, es un problema del compañero. Yo no me tengo que hacer cargo”, dijo.

Con la sangre en el ojo por las críticas, pero sin perder la postura, el Mono le dedicó un palito al final del programa. “Los que nos quedamos tenemos que tomar algunas cosas de ella para seguir avanzando en la competencia”, afirmó.

Lo cierto es que la relación de Marengo con el resto de los participantes dista de ser la mejor, luego de que la encontraron haciendo trampa en más de una oportunidad. Una de las primeras fue cuando cambió un plato porque escuchó la devolución de los jueces. Lo que sucedió fue que decoró su plato fuera del tiempo establecido y después eliminó elementos de su presentación para obtener un mejor resultado.

Quien se dio cuenta de esto fue el propio Martitegui que la prendió fuego en el medio del programa. “El hecho de que hayas escuchado la devolución de un compañero tuvo previamente, donde dijimos que no queríamos salsa criolla, y por eso te la empieces a comer, es romper todas las reglas sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo. Nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien nos faltó el respeto y me faltó el respeto de esta manera”, dijo en ese entonces.

Pero esta fue la segunda vez que hizo trampa en una semana. El domingo pasado los jurados decidieron implementar un juego en el que los participantes tenían que decir uno por uno todos los ingredientes que usaron en la preparación.

El Turco García fue uno de los primeros en pasar. Una vez que vio lo que había en la caja y escribió su lista, volvió a su lugar y las cámaras del programa captaron el preciso momento en el que le comentó por lo bajo a El Polaco cuáles eran los ingredientes. De alguna manera, el cantante le habría pasado el dato a Marengo, quien pasó al frente con los ingredientes ya escritos en su hoja. Santiago del Moro, conductor del ciclo, lo notó y se lo hizo saber.