La furia de Sofía Bonelli, tras su pelea con los hijos de Caniggia: "Hay que seguir pateando culos"

Las cosas entre Claudio Paul Caniggia, su pareja Sofía Bonelli y sus hijos, Alexander y Charlotte Caniggia, parecen ir de mal en peor. La semana pasada, la modelo reveló que estuvo embarazada, pero que perdió al bebé a los pocos días de haber conocido la noticia a raíz –según ella- de las amenazas e insultos constantes que recibe de parte de Mariana Nannis y de la novia de Alexander.

Pero lejos de calmar las aguas, la morocha volvió a utilizar las redes sociales para tirar más leña al fuego. Esta vez publicó un mensaje en su cuenta de Instagram lleno de insultos dirigido, aparentemente, a los hijos de su pareja. “Alguna vez me dijiste ‘en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga... gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte... hay que seguir pateando culos’”, señaló Bonelli desde su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que días atrás se dio a conocer un video en donde se los ve a Claudio y a su hijo Alex manteniendo una muy fuerte discusión en el departamento de Puerto Madero. Al mismo tiempo, Bonelli acusó a Macarena, la novia de Alex, de intentar atropellarla con el auto.

“Yo dije en el ascensor algo, ella se dio por aludida; en ningún momento la nombré y tampoco le vi la cara. Yo jamás haría algo así, está bien que ella genera un montón de malestares a gente que yo quiero mucho, pero nunca amenazaría de muerte a nadie”, señaló Macarena, luego del conflicto.

Mientras tanto, Charlotte – que se mostró a favor de la denuncia que le hizo su madre a su ex marido por “abuso sexual”- viajó a España para pasar las fiestas (Navidad y Año Nuevo) con Nannis.