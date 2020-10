La furia de Sol: la hija de Karina La Princesita y El Polaco defendió a Barby Silenzy y disparó contra Valeria Aquino

No son días fáciles para Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk y Barby Silenzi. La bailarina, que se encuentra aislada junto al cantante luego de que ambos dieran positivo de coronavirus, fue acusada por Valeria Aquino de destratar a su hija Alma en su cumpleaños.

La ex del participante de MasterChef Celebrity dijo que Silenzi no quiso sacarse una foto con Alma: “La nena se sintió mal, se angustió y nos tuvimos que ir del cumple, de la casa de su papá. Me dolió esa situación como mamá porque yo soy distinta a la hora de estar con los nenes".

Si bien la ex Bailando por un sueño no tardó en responderle, tratándola de "desagradecida" y "mentirosa", quien también cruzó a Aquino fue Sol, la hija que tuvo el músico con Karina "La Princesita" Tejeda. La adolescente de 13 años no dudó en salir a responderle a la mamá de su hermana Alma y a través de las redes sociales disparó: “¿Querés que te diga lo que es el desprecio? Justo vos vas a hablar de falta de respeto”.

Acto seguido, Barby Silenzi tomó la posta y en diálogo con Paparazzi arremetió contra la ex pareja del Polaco: “Ella es una desagradecida. Principalmente, es muy mentirosa. Ella, una semana antes del cumple de la nena, salió a decir en un programa que él le pegó con la hija en brazos. En vez de defenderlo sabiendo que eso es mentira, dejó que todo el mundo siga matándolo”.

La bailarina contó que ella si se sacó una foto con toda la familia, pero que Aquino la recortó antes de subirla a sus redes: "No le dirigí la palabra a ella, no a la nena. No quise compartir nada pero igualmente sí hice la foto. Ella la subió y me cortó a mi. Ella hizo un montón de cosas para que nos separemos con Eze. Y yo, sin embargo, tuve buena onda. Pero todo tiene un límite… Ezequiel ya no sabe cómo hacer para que se deje de joder ...".

En ese sentido, la bailarina no dudó en desmentir las acusaciones de malos tratos contra Alma y concluyó: "Creo que si yo fuera mala con ella, el padre no querría que comparta nada conmigo. Y no es el caso. Ella es mala persona. Insisto, Ezequiel le da todo y ella sigue haciéndole mal. Hay que ver quien maltrata a quien. Yo sé muchas cosas íntimas que no voy a decir porque no me corresponde. Pero la hija de Eze, Sol, creo que habló el otro día con su Twitter. Hay que preguntarle a ella como trataba a Sol de chiquita, eso si es feo, pero no voy a dar detalles".

Cabe recordar que Valeria Aquino supo referirse al "Polaco" como el amor de su vida. Ambos intentaron formar una familia y del amor nació la pequeña Alma. Pero el tiempo pasó, la relación no prosperó y quedó sumergida en denuncias por violencia de género.

Sin ir más lejos, a finales de agosto 2017, el cantante de cumbia había sido procesado por violencia de género, ya que la Cámara de Apelaciones había optado en aquella oportunidad revocar su sobreseimiento pese a que se logró un acuerdo civil, ya que la denuncia penal ya no puede retractarse.

En su denuncia, Aquino había contado que El Polaco le "pegó" en el brazo, la "empujó", "arrastró" y "golpeó" contra una heladera. “Es un tema angustiante para charlar. Me llamaron hace poco de la fiscalía, estoy a la espera. Mucha gente creyó que no era cierto, pero sería triste si yo hubiese utilizado eso para ganar un poco de prensa”, sostuvo Aquino, quien contó meses atrás que la causa irá a juicio oral y público.