La furia de Verónica Ojeda por las acusaciones del entorno de Diego: "Tengo derecho a estar"

Después de muchos idas y vueltas, Verónica Ojeda volvió a recomponer su relación con Diego Maradona y lo visita a diario en la casa que el ex futbolista alquiló tras su regreso al país. Su mala relación con las hijas mayores del "DIez", Dalma y Gianinna, es pública. En las últimas horas, Rocío Oliva volvió a meterse en la interna familiar y denunció que la madre de Dieguito Fernando es quien "blinda" al Diez y le impide el contacto con sus hijos.

"Simplemente soy la madre de Dieguito Fernando. Estoy ayudando en todo lo que puedo, siempre para sumar y para bien. No sé por qué habla de esa manera de mi persona. Tengo mucha impotencia y bronca a la vez. Sí es verdad que voy todos los días a ver a Diego, pero eso siempre fue así", aclaró Ojeda.

Según Oliva, es Ojeda quien decide de un tiempo a esta parte quiénes están autorizados a ver al ex futbolista. "Hijos pueden ir, hijas pueden ir, todos pueden venir a ver a Diego. Yo no soy quién para decidir quién puede entrar y quién no, porque, vuelvo a repetir, sólo soy la mamá de Dieguito Fernando. No soy ni la pareja de Diego, ni mucho menos. Simplemente tenemos una excelente relación. También la tiene con mi pareja y está bueno eso".

"Estamos compartiendo con Diego momentos que nunca compartimos. Hay gente a la que le molesta la relación que hoy por hoy pueda tener Diego conmigo, también con mi pareja, con Dieguito; todos juntos. Y me parece que hay gente a la que le molesta todo eso", disparó, en alusión a Oliva.

Consultada sobre si había participado o no de la toma de decisiones vinculada a la salud del "Diez", Ojeda aclaró: "Me parece que se tienen que reunir todos los hijos, la familia. Obviamente que voy a estar presente, porque mi hijo es menor de edad y tengo derecho a estar en todas las reuniones. Simplemente vengo acá (a la clínica) a ayudar, a sumar para bien. Y nada más".