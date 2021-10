La furia de Vicuña con la "China" por "incinerarlo" y el furioso reclamo de Zaira a Wanda

Después del fuerte posteo que Eugenia la "China" Suárez compartió desde Madrid para dar su versión de los hechos luego de que Wanda Nara la acusara de ser la "tercera en discordia" de su separación de Mauro Icardi, las esquirlas por el potente contenido del descargo de la actriz se sintieron con fuerza en la Argentina. Del furioso llamado de Benjamín Vicuña a la madre de sus hijos menores al reclamo de Zaira Nara para que su hermana "arme las valijas" y abandone al futbolista del Paris Saint Germain.

El descargo de la "China", que según trascendió se lo habría escrito la politóloga Florencia Freijo, no mencionó de forma directa a Icardi (por motivos legales), pero sí utilizó el plural y habló de "conquistadores seriales" en plural. "Benjamín estalló cuando leyó eso", reconocieron a este medio desde el entorno del actor, al tiempo que confirmaron que el chileno se comunicó por teléfono con su ex mujer para recriminarle que lo haya "metido en la bolsa de su escándalo".

El pasaje que generó la indignación de Vicuña fue el siguiente: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose; y que no había conflictos. Siento en esta situación un deja vú infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer".

En efecto, cuando Carolina "Pampita" Ardohain expuso en los medios su separación de Vicuña y también acusó a la "China" de haber "destruido una familia", la modelo aseguró que no estaba separada del padre de sus por entonces cuatro hijos, reconoció que acababan de superar una crisis (que fue de público conocimiento), aseguró que estaban haciendo terapia de pareja para reconstruir el matrimonio e incluso compartió imágenes de las cámaras de seguridad de la casona del Bajo Belgrano en la que convivían en la que se los podía ver acaramelados junto a su hijo menor.

Por ese entonces, Vicuña se llamó a silencio y fue la "China" quien debió "poner la cara" en el ahora famoso móvil televisivo en el que juró por su hija Rufina que no había estado con Vicuña, tal y como afirmaba por ese entonces "Pampita". Además, sostuvo durante la entrevista que "Benja" les había contado a sus compañeros de elenco de El hilo rojo que "estaba separado" de la modelo. Forzado por la exposición pública, Vicuña primero se negó a hablar del estado de su relación con Ardohain, aunque semanas después insistió en que estaban separados y que la terapia de pareja, en realidad, era para poder llevar la separación de la forma más sana posible por sus hijos.

"Lo que lo enojó a Benjamín fue que habló en plural, dando a entender que él estaba en esa misma bolsa", advierten desde el entorno del chileno, pese a que las declaraciones públicas que en su momento realizaron todos los protagonistas del denominado "palta gate" realizaron. En la acalorada conversación, el actor también le habría espetado la "falta de cuidado" por la escalada mediática del tema, en especial por el impacto en sus hijos Magnolia y Amancio. Y, como si fuera poco, también le manifestó su preocupación por los famosos audios que Wanda amenaza con difundir, en los que se la escucharía a la ex Casi ángeles hablando pestes de Ardohain.

Mientras la "China" lidia además con problemas laborales (muchas de las marcas que representa están analizando la posibilidad de dar de baja los contratos), Wanda también tiene otro frente interno. Y es que después de encargarse de difundir todos los chats entre su grupo de amigas y de acompañarla con duros "likes" en Twitter, Zaira le está exigiendo a su hermana que se divorcie de Icardi y que recuerde que, por fuera de si lo que hizo Suárez estuvo bien o mal, su marido también participó del affaire.

De acuerdo a la información confirmada por Yanina Latorre (quien desde que se inició el escándalo mantiene un fluido contacto diario con Wanda), "todas las amigas y Zaira están indignadas. Como que todo el mundo le dice que lo deje ya y que se separe". Además, la panelista de Los ángeles de la mañana reveló las "condiciones" que Icardi le puso a su mujer y representante para recomponer la familia: "La quiere secuestrar prácticamente. No quiere que viaje más sola en el avión privado, no quiere que vaya más a Milán".

Mientras Icardi insiste en una "reconciliación instagramera", Wanda todavía no descarta la posibilidad de avanzar con el millonario divorcio. El plan incluiría regresar a la Argentina para instalarse en la mansión de Santa Bárbara que, firma de acuerdo mediante, Maxi López le cedería como forma de pago de cuota alimentaria de sus tres hijos hasta que el más chico cumpla los 18 años.