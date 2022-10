La furia de Wanda con su mamá, el retruco de Nora y la aparición de Andrés, el "aliado inesperado"

No tiene paz. Después del lapidario vivo de Mauro Icardi desde Turquía, Wanda Nara tomó una drástica decisión y dio por terminada su relación, al menos vía redes sociales, con su mamá, Nora Colosimo. La bronca de sus hijos mayores, los nuevos mensajes de su mamá desde Estambul y la aparición del que faltaba: el regreso del siempre polémico Andrés Nara.

"Los chicos lo adoran a Mauro, porque él les dedica mucho tiempo y amor. Se tira a jugar con ellos. El tiempo que pasan juntos es de calidad y los chicos re disfrutan eso. Jamás podría estar con un hombre que no quiera a mis hijos o al que mis hijos no quieran", aseguraba cinco años atrás la propia Nara, en el especial que grabó en Milán junto a Susana Giménez.

Por ese entonces, los Icardi atravesaban uno de sus mejores momentos. Mauro la rompía como capitán del Inter y tenía por delante una auspiciosa carrera, que incluía la hoy ya vetada posibilidad de ser convocado a la Selección. Isabella era todavía una bebé, Francesca recién empezaba el jardín y la familia se mostraba unida para las cámaras de televisión.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero, como diría uno de los máximos filósofos argentinos contemporáneos: "Pasaron cosas". El affaire de Icardi con Eugenia "la China" Suárez en París dinamitó la "paz familiar". Desde entonces, la empresaria y el futbolista intentaron durante un año recomponer la relación, pero Wanda se cansó y en las últimas semanas decidió ponerle un punto final: firmó los papeles y pidió el inicio del trámite de divorcio en Italia.

Desde la Argentina, la empresaria no dudó a la hora de alimentar los rumores de relación con L-Gante; algo que para muchos es una clara campaña de prensa, pero que molestó a los hijos mayores de la propia Wanda. En efecto, Valentino no sólo se burló del trapero desde sus redes sociales, sino que además la llamó por teléfono y le dejó en claro que no estaba de acuerdo con la relación, ni con el "nuevo estilo de vida" que su madre lleva en la Argentina.

A eso se le suma el apoyo que la propia Nora le dio a Icardi. "Tengo a toda mi familia en contra, esto no va a funcionar nunca", le habría dicho en las últimas horas la empresaria al trapero, con quien ya planificaba incluso una escapadita romántica en París. Enterrado el vínculo con L-Gante y todavía en pie de guerra con su madre, Wanda regresará la semana que viene a Turquía para activar el "operativo separación".

"Es mentira que tiene alquilada una casa acá en Turquía. Si viene, se va a quedar acá con nosotros. Aunque ahora, después de este vivo, seguro se enoja y se va a un hotel", advirtió el propio Icardi durante el live. Pese a esto, desde el entorno de la empresaria sostienen que Wanda se instalará en Estambul, pero no volverá a compartir techo con el padre de sus hijas menores.

Wanda no sólo se reencontrará con sus hijos e Icardi en Europa. La empresaria tiene que enfrentar a su madre, a quien dejó de seguir en redes sociales después de que le expresara su apoyo a Mauro durante la polémica transmisión que realizó desde Instagram. "Ella no toma partido por ninguno, sólo toma partido desde el sentido común por los chicos", la defendió el futbolista.

Si bien Nora decidió dar un paso atrás y volvió a seguir a su hija mayor en Instagram, lo cierto es que la empresaria aún sigue enojada. Atenta a la bronca de Wanda, Nora decidió seguir compartiendo postales desde Turquía en las que se la puede ver alentando a los hijos de Wanda (quienes participan de un torneo local de fútbol) y paseando por Estambul junto a Francesca e Isabella.

Quien se sumó en las últimas horas al circo mediático fue Andrés Nara, peleado con Wanda desde que decidió tomar partido por Maxi López cuando la rubia anunció su relación con Icardi. "No me quiero meter, me trajo demasiados problemas; ya me hablaron un montón de personas para pedir alguna declaración de las separaciones de las chicas, pero no; en esta vuelta no me voy a involucrar", se excusó el papá de Wanda y de Zaira en un audio que le envió a la periodista Andrea Taboada.

"Con Zaira sí tenemos conversación, todo bien; con la nena y con el gordito. Pero bueno, con Wanda todavía estamos al tiro y afloje. Ya se va a acomodar todo, el problema más que nada lo tenía con Mauro, así que ahora aparentemente se van a ir acomodando las cosas", sumó, fiel a su polémico estilo.