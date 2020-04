La furia de Yanina Latorre con Nicole Neumann por sus dichos sobre la pandemia: "Es una estúpida y tarada mental"

Nicole Neumann se ganó las críticas y cuestionamientos, no solo de sus seguidores sino también de algunos especialistas, por afirmar en pocas palabras que si la población mundial fuera vegetariana no existiría la pandemia del coronavirus.

“Si no comiéramos animales, no habría pandemia”, aseguró la modelo y ferviente defensora de los animales.

Sus dichos salieron en la portada de una revista junto a una imagen suya en la que se la ve completamente vestida de blanco –seguramente para representar pureza- juntando sus manos a modo de plegaria, mientras lleva barbijo y emplea una postura de yoga.

“Sé que va a generar debate. Si van a escribir algo, que sea sin agresiones”, escribió antes de que saliera la revista.

Y es que sabiendo que sus dichos iban a generar confusión y enojo, la modelo hizo un descargo anticipado en Instagram. “Vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importan las teorías si por la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas, ¿si? O sea, con fundamentos concretos...Vengan de a uno”, señaló.

Lo cierto es que entre las muchas críticas que recibió Nicole por sus dichos, la más filosa vinode parte de Yanina Latorre. Y es que en su habitual segmento en vivo con Lizardo Ponce, la panelista no tuvo problema en insultar a la modelo por sus dichos.

“Esta piba es una tarada mental y no me importa que me levanten todos los portales por esto”, comenzó diciendo Yanina.

Pero lejos de tranquilizarse, redobló la apuesta y disparó: “Ya un día le dije que era una pelotud…y ahora le digo que es una tarada mental. Con el barbijo y una posición de yoga ¡basta de ser tapa de revista con barbijos! Pongánse el barbijo la conch… y ahí se sacan una foto. Estoy enloquecida, no puede ser. Quiero las declaraciones, porque solo vi la tapa de la revista y me enajené”.

Para sostener su hipótesis, Nicole se refirió a cifras de la Organización Mundial de la Salud, pero que hablan de enfermedades vinculadas a la transmisión general de los animales a los seres humanos.

"Es una teoría concreta. La OMS estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1.000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real", sostuvo Nicole.