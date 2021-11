La furia y el contundente descargo de Gianinna por las críticas de Thelma Fardin y Nicki Nicole a Diego

Nicki Nicole generó días atrás un gran revuelo al cuestionar a Diego Armando Maradona durante una entrevista que le brindó al diario El País. "Conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", sostuvo la artista, convirtiéndose en el blanco de las críticas de parte de los fans de Diego.

Pero a los dichos de la cantante, se sumó Thelma Fardin -que denunció por violación en Nicaragua a Juan Darthés por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009 en dicho país en el marco de una gira de la tira de Patito Feo y que está a la espera del juicio que se realizará en Brasil- generando gran fastidio en todo el entorno del Diez, sobre todo en Gianinna Maradona, hija de Diego y Claudia Villafañe.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la actriz no dudó en arremeter contra la figura del Diez y pidió dejar de "endiosarlo". “Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys (la novia cubana de Maradona) quiere hablar con el Colectivo está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma, yo manifesté mi apoyo. A mi me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso", dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además, la ex Patito Feo resaltó que figuras como Maradona siguen "generando dinero" a pesar de estar muertos y agregó: "Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas. Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascinó. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”.

Sin importarle el qué dirán, Thelma apuntó directamente contra Maradona: “Es muy difícil y como sociedad no lo tenemos resuelto. No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quiénes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder. Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también".

Además de los cientos de internautas que salieron a cuestionar a la actriz y a la cantante por sus dichos sobre Maradona, quien también salió a criticar a ambas fue Gianinna a través de su cuenta de Twitter. Y si bien no fue de manera directa, ya que no escribió ningún mensaje sobre los artistas, le dio “me gusta” a mensajes que hacían referencia a ellos. “Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”, escribió un usuario ganándose el "like" de la hermana de Dalma.

La ex de Sergio Agüero también le dio "me gusta" a un mensaje que hacía referencia a la férrea defensa que realizan aquellos maradonianos, y a la que -claro- se suman sus hijos: “Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así, muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra, Diego Armando Maradona”.

La hija del "10" también utilizó su cuenta de Instagram y, si bien no mencionó directamente a Thelma o a Nicki Nicole, su historia se subió minutos después de la entrevista a la actriz. “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, sentenció la hija menor de Claudia Villafañe y luego, compartió una foto suya junto a Diego, abrazados y dándose un beso mientras miran a cámara.