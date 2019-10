La furiosa crítica de Alex Caniggia al "Pájaro" y Sofía Bonelli: “Son unos cholulos de m...”

Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli están pasando por un gran momento. Tal es así que la pareja anunció que una vez salga el divorcio entre el ex futbolista y Mariana Nannis pasarán por el Registro Civil. Ambos anunciaron su próximo compromiso en noviembre en Tulum, México, y además no descartaron la posibilidad de tener hijos juntos.

En medio de este panorama feliz, Alexander Caniggia volvió a disparar contra su padre y, furioso, explotó por la exposición mediática que está teniendo. “Dan vómitos. Desagradable. Bueno gente, después de ver esta foto solo hay una palabra: desagradable", sostuvo a través de varios videos que publicó en su cuenta de Instagram, junto a la foto de su papá y su novia.

Al mismo tiempo, el mediático sostuvo que las parejas que son “realmente felices no se muestran a la prensa. Por ejemplo, yo hace dos años que estoy en pareja y no expongo mi vida con mi novia. ¿Entienden? Entonces, estos son unos cholulos de mierda”, agregó.

“Gente, ustedes tienen que entender que estos dos son unos cholulos de mierda y encima los cholulos de mierda no paran de dar notas. Si supuestamente sos feliz con tu vida, no das notas, ni nada. Así que, gente, ¡entiendan que son unos cholulos de mierda!”, cerró Alex.

Durante una entrevista con la revista Hola!, Bonelli contó cómo fue la propuesta de matrimonio que le hizo el ex delantero y aclaró que Caniggia quiere tener hijos con ella. "Lo más probable es que nos casemos este año. El divorcio no tarda nada, lo que demora es la separación de bienes. Claudio es muy tierno, me trata como a una reina y quiere que tengamos más hijos" concluyó.