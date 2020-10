La furiosa respuesta del "Chino" Darín por los ataques a su desnudo y el prontuario "irritante" del actor

Después de haber posado totalmente desnudo en su Instagram, en las últimas horas el Chino Darín protagonizó una fuerte pelea con una de sus seguidoras, quien lo criticó por siempre posar sin ropa. "Hay que hacer lo que se nos canten las pelotas o los ovarios", le respondió él, ya harto.

El Chino Darín suele manifestar su molestia de forma pública.

Aunque habitualmente suele compartir imágenes donde se lo ve como Dios lo trajo al mundo, este domingo el actor decidió dar una nueva muestra de la confianza que lo une a su pareja, Úrsula Corberó, y posteó una foto donde se lo ve mientras posa totalmente.

Justamente, la imagen fue tomada por la actriz de La Casa de Papel, y luego el hijo de Ricardo Darín la compartió en su Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores. "Dale mecha", escribió el joven y reveló que su fotógrafa personal es su novia.

Más allá de que la fotografía tuvo muchos likes y muy buenas reacciones de parte de sus fans, Darín también recibió comentarios de colegas, como fue el caso de Mex Urtizberea y del actor y guionista español Javier Calvo.

Sin embargo, no todos fueron buenos comentarios, ya que una de las seguidoras del artista se mostró harta de que siempre él y su pareja posen desnudos. “Tu novia y vos todo el tiempo en pelotas. Ya sabemos que están en buen estado y que tu novia es la flaquita de La casa de papel, Chinito. Gracias, me aburrí, no te sigo más”, escribió una joven.

Ante estas palabras, el "Chino" en lugar de llamarse al silencio, prefirió contestarle a la seguidora, y sin vueltas, le dijo que cada uno en esta vida tiene que hacer lo que tiene ganas.

“Si que yo haga lo que quiero te sirve, al menos, para hacer lo que vos querés, me parece bien. Es la idea. Hay que hacer lo que se nos canten las pelotas u ovarios según el caso”, le respondió, ya cansado.

El Chino Darín le contestó una crítica a una seguidora.

Esta no es la primera vez que el actor manifiesta su enojo públicamente, ya que en enero de este año, mientras brindaba un móvil para el programa Intrusos, el actor mostró su enojo luego de una pregunta sobre Valeria Bertuccelli, quien en junio de 2018 acusó a Ricardo Darín de maltratos durante su trabajo conjunto en la obra Escenas de la vida conyugal.

A pesar de que el diálogo comenzó con cordialidad, y el actor relató que la estaba pasando "bárbaro" de vacaciones en Punta del Este junto a sus padres y su novia, luego el clima se tensó cuando el movilero a cargo de la entrevista decidió referirse a los dichos de su padre, quien señaló tiempo atrás que vivía la acusación de Bertuccelli como "una mochila" de la que le había costado deshacerse.

"Anda a cagar. Basta. Tuviste tu oportunidad", respondió entre risas el actor, antes de definitivamente abandonar la charla.

Darín y Corberó salen hace tres años.

Del mismo modo, en junio del 2018, el "Chino" fue abordado por un móvil junto a Corberó mientras salía de un teatro y ambos no pudieron ocultar su disgusto. "No queríamos contarlo, es intimidad, privacidad. Vine a visitar la familia, los amigos", expresó sobre su regreso de España, donde vive con su novia.