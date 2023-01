"La gente me desea la muerte”: Melody Luz habló de "ninguneo y humillaciones" en el medio

Semanas atrás, Alexander Caniggia y Melody Luz anunciaban con bombos y platillos que iban a convertirse en padres. “¡Ahora sí, se viene bebé!”, escribieron en un posteo compartido que publicaron en sus cuentas de Instagram. Junto al emotivo mensaje, compartieron algunas postales donde se podía ver el test de embarazo positivo y al mediático besando el vientre de su pareja.

El amor entre ambos nació dentro de El hotel de los Famosos, reality que terminó ganando el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Pero lejos de ser un romance pasajero, el vínculo se fortaleció una vez que ambos salieron del programa a tal punto que apostaron a la convivencia, viajaron por Europa, sellaron su amor con un significativo tatuaje y anunciaron que van a ser padres de una nena llamada Venecia, según adelantaron en Socios del espectáculo.

El embarazo provocó que la bailarina decidiera alejarse de los medios. Incluso, cuando anunció que estaba en la dulce espera advirtió que no daría notas "gratis" a los medios que quisieran saber alguna primicia al respecto de esta gran noticia. “No se gasten en buscar notas las cuales no piensan pagar. Mi tiempo e intimidad son primordiales y más en este momento. Dos besitos porque tres es mucha plata. Atentamente, la mamu”, había escrito.

En este contexto, Melody volvió a hablar del lado B de la fama y se quebró al contar que tiene que bloquear a gente en las redes sociales porque "le desean la muerte". “Esto lo voy a decir corriéndome del lugar de ‘famosa’, de ‘pareja de’... Voy a hablar como la piba soñadora de barrio que consiguió todo sola o por lo menos con la ayuda de mis viejos, pero sin contactos. No saben lo feo y difícil que es cumplir algo y darte cuenta de que te decepciona”, confesó.

La joven pareja de Alex remarcó que no es fácil ser mujer en el ambiente sin que nadie que te dé una mano. “Siempre trabajé por lo que quise y siempre lo hice de manera digna, con mi talento y con mis saberes. ¿A qué voy con todo esto? Cuando era chica decía que quería ser famosa y bailar. Pude lograrlo, ¿y saben qué? En gran parte hoy en día me arrepiento mucho”, sostuvo, con lágrimas en sus ojos y visiblemente angustiada.

Y además de señalar que sufre constante acoso y humillaciones, disparó: “Te tenés que bancar que solo quieran saber a quién te cog..., te tenés que bancar ir a un programa y que te ninguneen, que te humillen. Hasta que no te ven en el piso llorando aplastada, no paran. Así es como siento que el medio es conmigo. Es llegar al lugar que siempre quise y que me hagan sentir perdida, porque no saben tratar a las mujeres".

En ese sentido, la bailarina se lamentó que en esos lugares "no se adaptan" a las mujeres, "porque el sistema sigue siendo antiguo, porque siguen siendo misóginos y porque siguen queriendo humillarte”. “Eso está muy mal. No entiendo cuándo va a ser el momento en que cambie, ya no me quedan esperanzas. No es todo color de rosas, gente. Recibir palabras de apoyo está buenísimo, pero yo me la tengo que pasar bloqueando gente que me desea la muerte", explicó.

Y concluyó: “Nadie te enseña a moverte en este medio. Nadie. Y son muy duros”. Melody y Axel empezaron a convivir en serio, sin estrategias, juegos o compañeros como lo hacían durante el encierro del reality y para sellar el amor, compartieron un video donde se los ve tatuarse la misma frase. “Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, decía el hijo de Claudio Paul en aquella oportunidad.

La primera en estamparse la frase en el antebrazo izquierdo fue Melody. Y después fue Alex, a quien afortunadamente todavía le quedaba un hueco libre en su cuerpo. “Un tatuaje para toda la vida, amore mío”, dijo entonces Caniggia. “Para siempre, te amo”, respondió Melody. “Para siempre juntos, te amo”, cerró luego el mediático cerrando aquella secuencia con un beso.