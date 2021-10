Dejaron los micrófonos abiertos en el ciclo de Vignolo y salió al aire una catarata de insultos

El partido entre Patronato y Defensa y Justicia dejó mucha tela para cortar. No sólo por la dinámica en sí del encuentro, que culminó sobre la hora con un empate; sino por lapelea que se desató entre los entrenadores Ivan Delfino y Sebastián Beccacece, que casi se van a las manos en el entretiempo.

Cuando se abordó la inesperada pelea en el programa conducido por el Pollo Vignolo de ESPN, todos los panelistas del ciclo lo hicieron con el profesionalismo y la objetividad que los caracteriza. Pero todo cambió cuando se dio el pase con el siguiente programa y desde la producción se olvidaron de apagarles los micrófonos.

En ese momento, mientras Alina Moine se preparaba para iniciar su programa SC Night, se lo escuchó al "Cholo" Scottile despotricar contra Beccacece: "Lo que tiene es que Beccacece es muy pelotudo". Acto siguiente, se sumó Marcelo Benedetto, quien ya sin pelos en la lengua disparó: "Yo lo cago a trompadas". Moine debió sortear el incómodo momento al aire, después de que se escucharan las verdaderas opiniones de los panelistas del ciclo anterior.

"Son todos unos pelotud...": Bonelli se olvidó el micrófono abierto e insultó a sus compañeros de TN

El accidente no hizo más que recordar aquel cuatro de junio del 2020 cuando, en plena pandemia y saliendo al aire desde su casa, Marcelo Bonelli protagonizó un violento incidente en el que terminó insultando a sus compañeros de TN.

Todo ocurrió en TN Central, el programa que conducen Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso, donde Bonelli estaba saliendo al aire desde su casa vía Skype. La participación del periodista especializado en economía se daba minutos antes del anuncio de Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio, pero de pronto, y mientras estaba fuera de plano, lanzó una frase muy fuerte contra sus compañeros.

“En este programa son todos pelotudos”, disparó Bonelli, sin darse cuenta que tenía el micrófono abierto. De todos modos, su frase se escuchó pero a él en ningún momento se lo vio, ya que justo en ese momento el plano tomaba al periodista Alfredo Leuco.

La situación no tardó en volverse viral. Bonelli no volvió a aparecer en imagen ni a tener intervención en el programa. La incomodidad por la frase fue muy notoria en el rostro de Leuco, que al escucharla no pudo evitar un instante muy breve de desconcentración.

El hecho no quedó ahí. Como en las redes sociales muchos mencionaron el tema, fue el propio Bonelli quien a la mañana siguiente hizo alusión a lo ocurrido desde Twitter: “Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás; pero no. Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué”.