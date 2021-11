¡La gran Icardi! El Tucu López y el coqueteo virtual con una seguidora a espaldas de Sabrina Rojas

Al parecer, un nuevo "Mauro Icardi" entró en escena. Y es que al igual que el delantero del Paris Saint-Germain, Luis "El Tucu" López fue acusado de coquetear con una seguidora a espaldas de Sabrina Rojas, su actual pareja. Resulta que Estefanía Berardi -la panelista del ciclo Mañanísima que había dado a conocer semanas atrás que Benjamín Vicuña le había sido infiel a Eugenia La China Suárez con una moza que conoció en una pizzería en Córdoba- lanzó una explosiva versión en el ciclo que conduce Carmen Barbieri que involucra al protagonistas de Sex, la obra que dirige José María Muscari, y a una joven de Olavarría identificada como Candela.

Según contó Berardi, el coqueteo virtual inició cuando la joven comenzó "stalkear", muy utilizada por la comunidad digital, proviene del término inglés "stalker", cuyo significado en castellano es "acosar", al actor. "Esto empezó así. Ella le miraba mucho las historias a él. Entonces, el Tucu le manda un mensaje 'sos muy linda. Mirás mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal'", relató Berardi.

Y continuó: "Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra (Sex), por eso miraba tus historias’. Ella es de Olavarría. Candela le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así'... Y le mandó una foto muy picante". De acuerdo con la panelista, pudo confirmar que los chats son reales y que, por ahora, el Tucu López y la joven en cuestión no se encontraron más allá de la virtualidad.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por esta razón, concluyó: "Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo. Candela vive en Olavarría. Todo esto fue virtual". Más allá de que el rumor estaba instalado y habían circulado fotografías en las que se los veía juntos, fue en septiembre que por primera vez Sabrina Rojas confirmó que estaba comenzando una relación con El Tucu López, aunque en aquella oportunidad evitó hablar de rótulos.

Luego, al ser consultada por las fotos en la que se la veía junto al locutor e integrante de la obra Sex, bromeó: "Me acaba de agarrar una amnesia, me fui a blanco". Pero luego blanqueó: "Sí, las vi, las vi... Pero no sé qué decir. Una trata de pasarla bien y piden títulos, nombres, rótulos. Estamos disfrutando la vida, disfrutando la vida". "Uno la pasa bien. No sabes en la vida cuanto va a durar, qué va a pasar", siguió Sabrina.

Tras aquella confirmación, ambos no dudaron en comenzar a hacer mucho más visible su romance. De hecho, días atrás la actriz publicó una selfie donde se la ve al lado de su ex marido, Luciano Castro, actual pareja de Flor Vigna, y de su actual novio. “Cuando todo fluye”, escribió Sabrina junto a la foto. “Que en vez de pensar en dividir, podes sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, agregó con un emoji de un corazón.

Desde que se separaron, Sabrina aclaró más de una vez que mantiene un excelente vínculo con el padre de sus hijos, quien abandonó la obra teatral que hacían juntos: Desnudos. “Somos dos personas separadas que no nos debemos nada, que tenemos las cosas en claro. Y por eso yo también me puedo permitir vivir mi presente con esta liviandad, porque no tengo nada ni a nadie a quien rendirle cuentas", sostuvo.