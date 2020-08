La gran Icardi: que dijo Maluma de Neymar, después de que empezó a salir con su ex

Después de que Maluma estrenara su nueva canción, llamada “Hawái”, el futbolista Neymar, junto a todo el equipo del París Saint-Germain de Francia, se grabó mientras cantaba entre risas y a los gritos la nueva canción del colombiano.

Aunque a simple vista a muchos el asunto no le pareció raro, lo cierto es que entre ambos existe una reciente rivalidad, que se generó cuando Neymar se puso a salir con la modelo Natalia Barulich, ex de su amigo Maluma.

Luego de esto, el artista decidió cerrar su Instagram, lo que provocó muchos más rumores, y finalmente este jueves a la noche regresó a las redes sociales, donde decidió hablar de su ex pareja, de la canción que todos creen que le dedicó a ella, y por supuesto, de su relación con Neymar.

Maluma y Neymar eran amigos, pero ahora se distanciaron por una mujer.

Durante dos años, Maluma y Barulich estuvieron de novios, hasta que en octubre de 2019 anunciaron su separación. Desde entonces, al cantante se lo vio solo, pero en enero de este año comenzó a circular el rumor de que la modelo y DJ se había puesto a salir con Neymar, muy amigo del cantante.

De hecho, ese mismo mes viajaron juntos a Hawaii, y apenas un tiempo después confirmaron que estaban juntos, y empezaron a compartir fotos de ambos en sus respectivas redes sociales.

Aunque hasta ahora el colombiano no se había referido al tema, lo cierto es que en las últimas semanas lanzó su nuevo tema "Hawái", en el que habla de una relación amorosa fallida, y de una mujer que está en pareja con un hombre al que no quiere.

"Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea", dice la letra, algo que molestó mucho a Neymar, por lo que decidió grabar un video junto a sus compañeros del club París Saint-Germain de Francia, donde se lo ve junto Mauro Icardi y Ángel di María mientras cantan y se ríen.

Luego de que el video fuera publicado en las redes de los jugadores, Maluma cerró su Instagram y generó una expectativa enorme. Sin embargo, en las últimas horas reabrió su perfil, y a través de un Instagram Live se animó a contar su verdad y a hablar del escándalo.

“Ha sido muy chistosa toda la controversia y todo lo que ha pasado. Me han hecho reír mucho los medios de comunicación. Hay gente que ha inventado muchas cosas, pero voy a dejar que ustedes me pregunten. Yo en esta conversación voy a ser muy sincero, como siempre lo he sido, no voy a inventar nada”, dijo al principio, y luego empezó a leer las dudas de sus seguidores, por lo que finalmente se puso a responder.

Cuando le consultaron en qué se había inspirado para escribir la nueva canción, contó que el tema surgió con ayuda de otros artistas durante el mes de enero de este año.

"Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. No es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada quien se fue por lo suyo, yo también hice mi vida, y quise hacer resta canción porque sé que muchos nos sentimos identificados. Si me hubiera pasado se los hubiera dicho”, aseguró.

Maluma y Natalia Barulich se separaron en octubre de 2019.

Luego dijo que con Neymar no pasó nada, y sumó: "Yo no sé si ellos están juntos ni me importa porque cada quien hace su vida y lo que le da la gana, y si ellos son novios me pone muy bien, me parece correcto, cada quién necesita un amor en su vida. Yo no tengo ningún pedo con él, al revés, me siento muy contento con él y con todo el equipo del París Saint Germain por poner esa canción después del partido. Tengo que agradecerle a Di María que es mi parcero y que estaba ahí. Pusieron la canción y la disfrutaron, y verlos a todos cantando mis canciones representa mucho para mí”.

Este año Natalia Barulich y Neymar confirmaron su romance.

Además, un poco irónico, agregó que Neymar le parece "un crack", y que no tiene ningún problema personal con él, y de hecho, explicó que no cerró el Instagram por enojo, sino que fue una estrategia mediática para anunciar su nuevo álbum musical, llamado "Papi Juancho".

"Este año renací en todos los aspectos: en lo personal y en mi lado artístico. Todo esto se lo debo a ustedes. He tenido que pasar por mucha mierda, me han criticado, me han pisoteado y yo seguí hacia adelante sin copiar y haciendo lo que más me gusta. Mi equipo y yo no hemos parado. Tengo 26 años, pero ya son diez de música", cerró.