La gran Lali: Flor Vigna invirtió todos sus ahorros para dedicarse a la música

Durante las últimas semanas, Flor Vigna estuvo en boca de todos por su flamante y sorpresivo noviazgo con Luciano Castro. La bailarina fue descubierta por Ivana Medail, periodista de C5N, quien los fotografió en el gimnasio al que van cada mañana.



Días después, tanto el actor como ella confirmaron la relación y dijeron que están “muy enamorados y felices”. Tras sus respectivas separaciones de Nicolás Occhiato y de Sabrina Rojas, ambos están listos para encarar una nueva etapa en sus vidas juntos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora, la ex participante de La Academia relató en una entrevista con Gente sobre Castro: “Todo lo que nos pasó fue muy lindo. Yo soy muy del gimnasio, siempre fui muy de lo físico, me gusta mucho la acrobacia, la danza, hice mucho deporte toda mi vida, voley, fútbol. Y eso es una cuestión que nos gusta”.



Y sumó: “Después, Lu tiene una actitud muy grande frente a la vida, de levantarse todos los días, darse paliza y superar sus límites todo el tiempo, o sea, de aire, de fuerza, de convicción. A Lu le pasaron muchas cosas duras en la vida y como que tiene unas ganas de vivir increíble, compartir la mañana con él es hermoso porque le da muchas ganas a la vida. Arrancar el día bien arriba, superarse, y meterle actitud porque la actitud es lo que te hace ir, como que tiene un chip armado muy así, de darle, y darle”.

En ese sentido, Flor también dijo sobre Castro: “Eso me gusta mucho. Lo que más me gusta de él es eso, la actitud que tiene hacia las ganas de vivir y a darlo todo”. Y completó: “Te puedo decir que a mí me gusta mucho de él como que nos miramos mucho a los ojos, a veces podemos tener conversaciones larguísimas mirándonos a los ojos. Me parece muy profundo. Nos dimos cuenta también que medio anduvimos por el mismo barrio de Flores desde chicos”.



Más allá de lo amoroso, Vigna también le dio inicio a una etapa en su vida profesional. Es que luego de bajarse de Showmatch, Florencia quiere volcarse de lleno a su sueño de ser cantante. De hecho, ya escribió varias canciones y se prepara para comenzar las grabaciones en estudios.



“Invertí todos mis ahorros para dedicarme a la música. Fueron ahorros de siete años y la verdad que estoy muy feliz”, confesó Flor. Algo parecido había hecho Lali Espósito hace varios años, cuando cansada de recorrer las discográficas, metió todo su dinero en su carrera, que creció de manera extraordinaria.

Mientras Vigna reparte su tiempo entre una quinta en Ingeniero Maschwitz, que alquiló para buscar inspiración y crear más canciones, afirmó su nuevo camino profesional: “La verdad lo trabajé mucho porque, justamente en cuarentena, me di cuenta la necesidad de estar a mil que tenía, como que no me bancaba estar en paz. Por más que difícil que parezca, no podía disfrutar el viaje”.



Y completó: “Ahora que estoy laburando para mí, no me cuesta tanto porque recién vengo de una reunión de maquillaje y peinado, tendremos nueve cambios y todo sincronizado para llegar a la grabación del videoclip y me fascina, me entusiasma, como que la reunión empezó a las siete y dije “no voy a tener energía porque el día fue larguísimo”, y ahora estoy prendida fuego. Obvio que el resultado me importa pero me ayuda a no ser tan efímero el camino en que es un poco todo el sueñito que yo tenía de piba”.



Al ser consultada sobre sus canciones y si su novia aparece en alguna Flor detalló_: “Sí, el me ayuda un montón. Escuchó todas las canciones, me re banca en esta etapa. A veces me lleva a algún que otro ensayo con la banda, me da su opinión sincera y ayudándome a decidir entre letras. Y escuchamos mucha música desde Piazzolla hasta Intoxicados”.