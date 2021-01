La grave denuncia de un médico al que convocaron para tratar a Maradona días antes de su muerte

La muerte de Diego Armando Maradona generó una cantidad enorme de dudas respecto a los cuidados que el "Diez" recibió durante las últimas semanas antes de su fallecimiento.

De hecho, hay una causa en curso que investiga el accionar de los profesionales que lo atendían, y como si la situación no fuera ya bastante compleja, en las últimas horas un nuevo médico admitió públicamente que fue citado para asistir al ex deportista, pero que finalmente no fue a verlo porque las personas que estaban a su cargo no quisieron pagar la consulta.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Invitado en el programa Todas las Tardes, Yamil Ponce fue al piso para hablar sobre el coronavirus, pero finalmente cuando apareció la abogada de Rocío Oliva, cambió de tema, y reveló que fue consultado para atender a Diego una semana antes de su muerte.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Va a ser la primera vez que lo cuente. Los periodistas me preguntaron si yo había conocido a Maradona o si alguna vez me llamaron para atenderlo y una semana antes del fallecimiento de Diego me llamaron, pero no del entorno fijo de Maradona. No era su familia”, dijo al comienzo de la charla el profesional.

Según comentó, una médica conocida de él le escribió por Whatsapp para decirle que necesitaba a un profesional que fuera con todo su equipo al domicilio de Maradona, porque necesitaba atención y seguimiento.

El médico Yamil Ponce fue convocado para atender al "Diez".

"Me llamó la atención esto porque pensé: ‘Cómo puede ser, si tiene su médico personal y debe tener toda una internación domiciliaria’. La médica me dijo: ‘Mirá, Yamil, quieren que vayas a domicilio’; porque yo tengo un equipo que hacemos atención en domicilio donde hacemos cirugía cardiovascular, cardiólogo, clínico y demás”, detalló, y aclaró que no tenía problema en atenderlo de manera gratuita en algún hospital.

Como ejerce en centros de salud públicos, dijo que para él el factor económico no es determinante para atender a sus pacientes, pero que aún así, como temía que ir con todo un equipo de trabajo a la casa del ex deportista, tuvo que pasar un presupuesto por los servicios, algo que fue rechazado totalmente.

"Me dijeron: ‘No, mirá, ni ahí van a pagar eso’ y ‘tanto lío por un par de recetitas’”, sostuvo. Más allá de que el doctor dijo que no sabía quien era la persona con la que habló por WhatsApp, sí comentó que le llamó la atención la manera en que se refería al caso del "Diez".

“Una amiga médica me dijo que la persona que llamaba era del grupo que lo cuidaba. Le dije a ella que no se meta en eso porque no creía que buscaran recetas de paracetamol”, se sinceró.

“Obviamente me rehusé a hacer algo así con Maradona, ni con cualquier persona. Ahí uno puede sacar conclusiones de la atención que a lo mejor este ser humano tenía. No puedo juzgar qué o quién, pero no se lo desearía a ningún paciente que alguien por teléfono, sin conocer y sin atender me tire ‘tanto lio por unas recetitas’. Es feo”, afirmó.

Por último, aclaró que no cree que la persona que lo contactó haya actuado de esta manera a propósito, pero que de todos modos no era el trato que merecía el "Diez". “No conozco al médico de Maradona y quizás lo haya amado e idolatrado, pero evidentemente faltaban ciertas cosas”, cerró Ponce.