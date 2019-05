La guerra de los ex: de la filosa chicana de Pampita a Vicuña, al guiño de Cabré a la China

Si hay dos parejas en la farándula argentina que fueron, son y serán noticia de forma constante son Nicolás Cabré y Laurita Fernández por un lado, y Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez por el otro.

En el caso de Vicuña y Suárez, quien desató la polémica en los últimos días fue la ex esposa de él y madre de cuatro de sus hijos, Carolina “Pampita” Ardohain. Todo comenzó cuando la modelo mandó un raro mensaje al aire durante su programa. "Un beso a todas mis amigas chilenas, que las amo. Y están mi cuñada acá con mi sobrina también", dijo Pampita. La modelo sorprendió incluso a su invitada especial, Dalia Gutmann, quien ni lenta ni perezosa quiso saber si aún le decía cuñada a la hermana de su expareja, Benjamín.

"Tengo que preguntar. Tu cuñada… ¿quién es? ¿La hermana de…?". Entre risas, la conductora respondió: "Ella quiere preguntar. ¡De Chile! Es la prima de mis hijos, ahí está, me vino a ver al programa. Dalia es como una tía, quiere saber todo".

Pero Vicuña, al ser consultado, del tema no dio una respuesta, sino que sembró más dudas. “Ah, no, sí, parece que vino mi sobrina. Quizás vino la mamá de mi sobrina. Pero es una historia larga... Pero, no, mi hermana no estuvo acá”, afirmó en declaraciones a la prensa. ¿Quién será la ex cuñada? ¿Acaso será la ex mujer del hermano del chileno?

La situación entre la China y su ex, Cabré, que además es el padre de su hija Rufina es diferente; y Laurita Fernández se encarga de remarcarlo siempre. La China ya había hecho referencia al vínculo de Laurita con su hija en una entrevista radial con Marcelo Polino: “Con cualquiera que Rufi esté feliz, yo soy feliz. Quien la quiera cuidar y le de amor, yo voy a ser feliz. Cualquier tipo de amor que ella reciba es lo más importante”, aseguró la actriz.

En los últimos días, el actor volvió a destacar el buen vínculo que tiene con la madre de su hija: "Con la China nos organizamos bien. Tenemos los días que le corresponden a cada uno. Entendemos cuando el otro está en momentos como éste, a días de un estreno… Nos vamos adaptando".

"Una de las ventajas de tener buena relación es ésa, que le puedo decir: 'Mirá, estoy medio complicado. ¿La podés tener?'. Y al revés: '¿Te la puedo robar tal día?", cerró.