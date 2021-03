La guerra entre Cinthia Fernández y Mar Tarrés: "Se hace la simpática vendiendo plus size y solo discrimina"

La confirmada participación de Mar Tarrés en La Academia de Showmatch reavivó un viejo enfrentamiento entre la actriz y modelo plus size y Cinthia Fernández. Cabe recordar que a mediados del año pasado, la panelista de LAM protagonizó en El show del problema un picante cruce con Tarrés al no compartir el criterio que la actriz sostenía sobre los "cuerpos reales" y los parámetros de belleza que trata de imponer la sociedad.

Luego de que las "angelitas" del programa que conduce Ángel de Brito, por la pantalla de canal Trece, la ningunearan al decir que era una de las participantes que menos le llaman la atención, Tarrés no dudó en contraatacar: "Ya no hay periodistas. La modelo 90-60-90 le ha quitado el trabajo al periodista. Al que de verdad estudió para tener esa carrera. Ahora, de pronto, ese lugar lo ocupa una chica que tiene que ser muy linda, con un cuerpazo, típico estereotipo, y con la lengua picante".

En diálogo con Juan Etchegoyen, para Mitre Live, la modelo plus size remarcó que "ya no importa si estudiaste o no". Lo cierto es que las "angelitas" no tardaron en responderle a la participante de La Academia y afirmaron que "tienen odio" hacia las mujeres que son delgadas. "Yo dije que tenía un discurso agresivo. Y yo no soy modelo, reina. Tampoco soy periodista, pero para ser periodista no se necesita un título habilitante. Soy contadora pública, profesional", dijo Yanina Latorre.

Mientras que, Mariana Brey agregó: "Ya no se bancó la crítica y todavía no entró (a La Academia). ¡La que te espera, mi amor! No es que no la fumamos. Yo dije que, dentro de todo lo que había, era lo menos atractivo". Pero la más filosa fue Cinthia, quien recordando su duro enfrentamiento con Tarrés, disparó: "Ella tiene un odio con el tema de las chicas que son flaquitas. Es como un odio, lo expresa como con odio. Ella no sabe que las chicas flacas también sufren un montón".

Finalmente, Brey sentenció: "Un cuerpo que tiene más de 120 kilos tampoco es un cuerpo real. ¡Dejémonos de joder! Si no pareciera que ser gordo, pesar 120, 150, es algo que tiene que ver con la salud y no está vinculado con la salud. Esto no tiene que ver con lo gordo, ni con lo flaco. Es aceptarse como sos". Pero el enfrentamiento entre la ex de Matías Defederico y la actriz no terminó ahí y se trasladó a las redes sociales.

La mamá de Charis, Bella e Isabella acudió a su cuenta de Twitter para criticar a Tarrés. “Me acaban de decir por cucaracha que el año pasado la señora Mar exigió un bailarín 'gordo' y 'heterosexual', ¿quién discrimina? Solo se hace la simpática vendiendo plus size porque factura con eso, después no representa a nadie... Solo discrimina”, escribió y opinó que su discurso a favor de los "cuerpos reales" sería puro marketing.

Ni lenta ni perezosa, la concursante de Showmatch volvió a tomar la palabra y, de manera contundente, arremetió contra Cinthia agradeciéndole a sus seguidores que la defendieran. "¡Gracias chicas por el aguante! Pero no curto la onda de esta mujer que su trabajo consta en destruir gente. Le pagan para hablar mal, el día que hable bien de toda la gente a la que destruye la rajan de la TV", sentenció en Twitter.