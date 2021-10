La guerra fría de Wanda e Icardi y el famoso que le tiró los perros en plena crisis

A casi una semana de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara enfrenta uno de los momentos más duros de su vida. Después de encontrar los mensajes del affaire virtual que el delantero del Paris Saint Germain con Eugenia la "China" Suárez, la empresaria no sólo no descarta la posibilidad de avanzar con su ya expreso pedido de divorcio, sino que en las últimas horas recibió violencia económica por parte del padre de sus hijas menores: Francesca e Isabella.

De acuerdo a lo confirmado por Yanina Latorre (quien permanece en contacto directo con la empresaria desde que se hizo pública la infidelidad), los intentos de reconciliación de Icardi no sólo fueron infructuosos, sino que por estas horas Nara analiza dar un paso más y pedirle a su abogada, Ana Rosenfeld, que avance con el divorcio luego de casi ocho años de relación.

"Wanda está más cerca del divorcio, que de arreglarse con Mauro Icardi. Me dijo: 'Yani, no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio'. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada", reveló la panelista del ciclo Los ángeles a la mañana.

Pero eso no es todo. De acuerdo a Latorre, el otro motivo detrás del pedido del futbolista de que cierre su cuenta de Instagram (además de cerrarle así su millonario negocio como influencer) es que, a partir de que la crisis de pareja se hizo pública en todo el mundo, la empresaria empezó a tener nuevos pretendientes.

"Le están escribiendo de todo el mundo, tiene un cantante como pretendiente. Ellos se conocen, es un sex symbol: Eros Ramazotti. Él le escribió en italiano. Y el atrevido de Icardi está celoso y quiere que cierre las redes sociales", denunció Latorre.

A diferencia de Icardi, quien no para de subir fotos junto a la madre de sus hijas y llegó incluso a dejar de seguir a todo el mundo en Instagram, Wanda recogió el guante y en las últimas horas publicó una foto al borde de la censura (de la red social en cuestión). "Mood (humor, en inglés)", escribió, y se mostró desnuda en una ducha.