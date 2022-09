¡La guerra no da tregua! Ana Rosenfeld amenazó a Lola y Yanina Latorre estalló: "Quién es la vieja esta..."

Algo se destruyó de la noche a la mañana. Y es que Ana Rosenfeld pasó de ser la abogada favorita de todo LAM a la enemigo número 1 del ciclo que conduce Ángel de Brito. Esto, claro está, impulsado por su reciente enemistad con Yanina Latorre, panelista que hasta no hace mucho solía pasar largas jornadas en el yate de la mediática letrada y su difunto marido Marcelo Frydlewski.

Aquellos encuentros se daban en el puerto de Punta del Este y no iba sola. La panelista se instalaba en el barco con su marido Diego Latorre, sus hijos Lola y Dieguito y hasta Dora, su madre. Pero esa relación se rompió, a pesar de que Yanina había viajado a Estados Unidos para acompañar a Rosenfeld tras la muerte del empresario de 67 años. Recordemos que Frydlewsk estuvo internado en un hospital de Miami desde el 22 de agosto y su salud -considerado persona de riesgo no solo por su edad, sino también por padecer cáncer de pulmón hace algunos años- no hizo más que empeorar desde entonces a causa del COVID-19.

La abogada y su marido habían viajado a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en familia y poder pasar un tiempo con sus nietos. Todo transcurrió con total normalidad hasta que llegó el día de regresar a la Argentina y las circunstancias cambiaron. Antes de subirse al avión, se sometieron al hisopado que pide el Gobierno Nacional para poder regresar al país y ambos dieron positivo de COVID-19. Si bien Rosenfeld transitó la enfermedad como si se tratara de un simple resfriado o una gripe suave, al empresario no hizo más que deteriorarlo hasta el punto que tuvo que ser intubado y asistido por un respirador.

Lo cierto es que en ese lapso, el vinculo que unía a la panelista y a la abogada se rompió. ¿Por qué? la mujer de Diego Latorre se encargó de buscar información sobre supuestas clientas de la letrada que habrían perdido miles de dólares por diversas claúsulas que les hizo firmar en sus juicios de divorcio. Todo esto, atentos, mientras que Rosenfeld se desempeñaba como panelista del ciclo de De Brito. Además, la panelista había asegurado que su entonces compañera de piso no ganaba ningún juicio y, en ocasiones, hacía “dormir” las causas. Las peleas se hicieron cada vez más asiduas y Latorre no le dejaba pasar una a su ex amiga.

Todo se profundizó en las últimas horas, luego de que la abogada celebrara el fallo de la Cámara de Apelaciones que le dio la razón en la causa que le iniciaron aquellas ex clientas, a quien ella había representado en sus juicios de divorcios y alimentos, y se negaban a pagarle sus honorarios. "Para las que hablaron y para los que se hicieron eco de falsas denuncias en mi contra les cuento que se hizo Justicia. ¡¡La verdad siempre triunfa!! Gané", tuiteó la letrada. Claro está, aquel mensaje no solo estaba dedicado a sus ex empleadas, sino que también tenían un destinatario especial: Yanina Latorre. "Los derechos se hacen valer en la Justicia. Pretendieron ensuciar mi nombre con falsas denuncias", agregó.

Sentada en su puesto como panelista de LAM, Yanina no le dejó pasar este comentario, miró directamente hacía la cámara y le dedicó una contundente advertencia a la abogada camuflada como un mensaje para su hija Lolita. "Hija, no te dejes amenazar por la señora esa, mandala a la mier... de parte mía. Quién es Ana Rosenfeld para amenazarte", lanzó y decidió contar lo que le confesó su hija. "Me pone: Ana Rosenfeld me está diciendo que te diga que te metas con ella y con la gente que quieras, pero no con su hija. No corresponde que le vaya a hablar a mi hija de esto, que me llame por teléfono a mí y me diga, mirá lo que estás diciendo no me gusta, aclaremos", expresó.

De acuerdo con Yanina, Rosenfeld había "amenazado" a Lola en un evento de cremas al que ambas coincidieron. "Quién es la vieja esta. A Lola no le puede decir nada", cuestionó Yanina. Todo se dio cuando la verborrágica panelista reveló en su cuenta de Twitter: "La hija se presento en un juicio de daños que le inicio a una ex cliente, y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero, ni bienes. El escrito es hermoso. Es casi indigente la caradura". Ana Rosenfeld desmintió esta secuencia, dijo que no tuvo ningún cruce con Lola confesó que saludó a la hija de Yanina de muy buena manera. Fue entonces que lanzó: "Con los hijos no se mete".

El conflicto con Latorre le costó a Ana Rosenfeld su lugar en LAM "Pero tengo demasiadas cosas que hacer en mi horario profesional que me obligan a faltar. Todas las semanas tengo que ir a provincias. Tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender. Me parece desprolijo que se pusiera todo el tiempo una reemplazante", escribió en las redes sociales al anunciar su renuncia.

La primera pelea entre Latorre y Rosenfeld fue el jueves 30 de marzo, a semanas del inicio del programa en América. En un cruce de opiniones, Rosenfeld le pidió que dejará hablar al resto de sus compañeras. La esposa de Diego Latorre la miró desafiante y lanzó al aire una amenaza: “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer”. Cumplió.

Ese mismo fin de semana, la panelista inició una campaña de desprestigio contra la letrada en redes sociales. La mayoría pensaba que se trataba de una estrategia de la producción de LAM para levantar el alicaído rating de aquellos días. Por eso, utilizaban un clásico del envío de De Brito: la pelea entre mujeres. Pero esta vez todo iba más allá.

Desde un vivo en Instagram, Yanina había destrozado a Ana. “No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”.

Y siguió: “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto. Hay pibes que están siete horas en la oficina preparando el programa, no les decís ‘nena’ y ‘nene’. Eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana Giménez; hace cinco minutos que estás trabajando de panelista”.

A la semana siguiente, Latorre consiguió la denuncias de todas las ex clientas de Rosenfeld. Semanas después, la abogada recordó que cuando tenía 24 años sufrió cáncer y que su médico le había dicho que le quedaba solo un año de vida. Además contó que tras ese diagnóstico, decidió separarse de su primer marido. Después de eso, y según sus palabras, se recuperó y conoció a Marcelo.

Unas horas después, José Hener, el primer marido de Rosenfeld. la acusó de "mentirosa". En una entrevista, el empresario contó que se había separado a los tres años de matrimonio y que fue él quien se encargó de que cumpliera con todos los tratamientos médicos y la operación de cáncer. También negó que la abogada tuviera chance alguna de morir durante aquellos años.

Ese momento fue aprovechado por Yanina, quien tomó la posta y desde Twitter escribió después de leer la nota de Hener: "Otra mentira más de la #abogadapanelista… esta señora no entiende nada. Miente, inventa, le gusta el drama. Ya inventar que te dieron un año de vida…un poco de respeto para la gente que si padece enfermedades". Por entonces, los días de Rosenfeld en el programa ya estaban contados. "Se va por las denuncias que no puede explicar y que iban a terminar arrastrando a todo el programa y quizás a todo el canal", sentenció Yanina. Al parecer, la relación entre ambas es irreconciliable.