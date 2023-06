La guerra por las "difamaciones" de Yanina Latorre: el motivo por el que Estefi Berardi se fue de LAM

La salida de Estefi Berardi de LAM causó mucho revuelo. No solo por su sorpresiva renuncia, sino por el verdadero motivo, que coincide con casos anteriores. ¿El motivo? La violencia de Yanina Latorre, colega y compañera del programa. “Me molestaron las difamaciones por parte de Yanina. Por eso le inicié acciones legales y por eso me voy de LAM”, reveló la panelista.

Si bien hace al menos dos semanas que Berardi contó públicamente que se iba del programa que la terminó de consagrar como periodista de espectáculos, el verdadero motivo lo dio a conocer este viernes en Mañanisima, programa que realiza junto a Carmen Barbieri y Pampito.

“Con Ángel todo bien. Vos -Carmen- te pusiste un poco celosa por el posteo que le hice a Angel. Me tiraste un palo cuando empezó el programa. Cuando me despida de Mañanisima te voy a agradecer a vos también”, comenzó Berardi antes de contar como está actualmente, y aprovechó para apurar a la conductora.

Respecto a su salida de LAM, y frente a la consulta sobre su vínculo con Ángel de Brito, la ex participante de combate afirmó: “Yo me quedo con lo bueno. Lo otro es otro tema. Ángel siempre me dio buenos consejos. Aprendí también. Me fui con mucho aprendizaje. Hubo varias charlas antes de irme”.

Frente a las acciones legales que inició contra Latorre, Berardi dijo que no podía decir nada, pero que todo estaba en manos de su abogado. Sin embargo, dejo a entrever que sería por las falsas acusaciones que su colega hizo sobre su vínculo con Fede Bal, cuando el actor estaba en pareja con Sofría Aldrey: “Ella puede decir cualquier cosa, puede decir que ahora estoy tomando sol en mi casa pero hay que comprobarlo. No se si la palabra es enojo, pero sí me afectó. Es más dolor que enojo”.

¿Esperaría lo mismo de Tini, a quien trató de “odiar” a los hijos de Rodrigo de Paul, su actual pareja, y Cami Homs? ¿Cómo se tomaría la situación si fuera a la inversa? Aunque demostró lo contrario, Berardi expresó: “Yo siempre jugué y siempre hubo un ida y vuelta. Yo el show lo entiendo y el juego también. Pero cuando yo empecé a ver que del otro lado no era show y me agredía como persona y era violenta y me iba mal a mi casa, me di cuenta que no quería estar más en ese lugar”.

Por último, y si bien aún no reveló nada en concreto sobre su futuro, Estefi afirmó que seguirá junto a Barbieri y que también continuará en el canal. “Ayer América me ofreció otro programa. El problema no es contra el programa, es personal”, manifestó.

Cabe destacar que en la noche de ayer, antes de que Estefi hiciera su descargo, compartió su último programa junto a Yanina, y ante la consulta del conductor, Latorre expresó: “Esto me da vergüenza. Si los chats son falsos, ¿para qué me demandas?”.

Seguido a esto, Latorre agregó: “¿Y si vamos con los chats a la justicia y se demuestra que son verdaderos con un escribano que se tarda dos minutos? Está muy mal asesorada. Está haciendo una denuncia falsa. Los chats son verdaderos. Vos no te podes presentar en la justicia denunciando sobre algo falso”.

Por último, y en base a la ausencia de Berardi quien se encerró en el camarín para no compartir el diálogo con ella, Yanina concluyó: “Me da vergüenza, esto es un show patético y se escapó como una rata porque no puede dar la cara, es triste, pobrecita, busca prensa”.