La hermana de Callejón "se puso de su lado", pero salió en defensa de Ricky Diotto: "La situación es fea"

Todo arrancó el año pasado. A través de un comunicado, María Fernanda Callejón anunciaba que su relación con Ricky Diotto había llegado a su fin tras 11 años de relación y 8 de matrimonio. Aunque él lo negó, se dijo que Ricky estaba viviendo un romance con otra famosa a espaldas de Callejón, lo que derivó en la fractura y posterior separación de la pareja. “Fui cornuda pública con dos semanas de escarnio mediático maravilloso", fueron las palabras de la ex vedette.

Casi un año después, Callejón volvió a hablar del tema y apuntó directamente contra el padre de su hija, afirmando que se sintió desvalorizada y que, además, sufrió violencia de parte del músico. “Me sentí desvalorizada. Que mis palabras, decisiones, economía y profesión no pesaban. La nada. Muchas cosas se subestimaban. La famosa frase ‘vos sin mí no sos nada’. Bueno, es muy común”, dijo.

Y agregó: "Fue un tsunami. Él se enojó y mucho. Yo he vivido situaciones violentas verbales, de desconocer a la otra persona. Para mí hubo momentos que son peligrosos porque atentan contra la psiquis de una mujer que es mamá, profesional y que tiene que llevar adelante una casa”. De acuerdo con la actriz, el límite fue cuando pasó a ser “un mueble de la casa”. Lo cierto es que, para su sorpresa, Sandra, su propia hermana, salió en defensa de Ricky.

Primero le mandó un audio a Ángel de Brito, le suplicó que deje de hablar del tema cuando lo estaba mencionando en su programa de América TV y afirmó: “Estoy como el orto... Encima estoy con mis papás grandes... la estamos pasando como el orto...La verdad estoy anonadada. Yo sé lo que son todas las separaciones y ninguna separación y ningún divorcio es exitoso”.

Pero ahora, una vez más, Sandra volvió a defender a su ex cuñado y habló de la interna familiar que desató la separación de su hermana. “Me llevé y me seguiré llevando bien. Tenemos muy buena relación, mi padre lo adora, mi familia también. Separemos los tantos”, dijo sobre Ricky en diálogo con A la tarde (América). Y agregó: “Es gente buena, laburadora como nosotros. No estoy haciendo un speech para quedar bien. Es la posta”.

Sobre la separación de su hermana, Sandra opinó: “La situación es fea. Es mi única hermana. Obviamente, voy a estar del lado de ella. Yo le tengo mucho cariño, para mí es un gran padre, un buen padre. Y tiene una familia maravillosa que lo acompaña, como la tiene María Fernanda. Cuando hay hijos en el medio todo cambia, es distinto, y más en el caso de ellos... era un proyecto de familia con tantas cosas por venir y bueno... pasó lo que pasó”.

Consultada por los detonantes que llevaron a la ruptura de la pareja, Sandra explicó: “Lo que pude saber fueron cosas que pasan en cualquier pareja, cosas pasajeras, naturales de cualquier matrimonio. Nunca estuve al tanto de todo esto que estoy viendo y escuchando. Nunca viví una situación así. Yo no comparto todos los días con ellos. Los matrimonios, de la puerta para adentro, son cosas privadas”.

En esa línea, sumó: “Estoy sorprendida. Mucho no podemos opinar. Estamos lejos, yo contengo a mi papá desde mi lugar, lo mantengo al margen. Él adora a Ricky”. Al final, Sandra fue clara y destacó que su hermana “se reserva muchas cosas y lo vamos hablando de a poco”. “Más que un par de bolu... que yo viví esta temporada, de que si Ricky tenía que buscar a la nena y tenía que llevársela, bolu..., ‘llego a tal hora’ o ‘vení a buscarla vos’”, dijo sobre la entrevista donde María Fernanda reveló que se sentía maltratada por su ex pareja y agregó: “Creo que está hablando de una manera más general de la relación”.