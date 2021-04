La hermana de Defederico apuntó con dureza contra Cinthia Fernández: "No puedo creer que..."

Sigue la disputa. Después de que Cinthia Fernández denunciara públicamente a Matías Defederico y lo acusara además de golpear a una de sus tres hijas, la hermana del futbolista recogió el guante y apuntó contra la bailarina.

"Me cuesta mucho entender cómo una persona puede mantener una mentira tan grande y hablar de violencia de género, de algo tan delicado que viven muchas mujeres y ella claramente no vivió. ¡Qué triste!", disparó Macarena desde su cuenta de Instagram.

Las declaraciones de la ex cuñada de Fernández llegaron después de que Cinthia acusara a Defederico de ejercer violencia de género contra ella, de golpear a una de sus hijas y restringirle la comunicación con las tres menores.

Según contó, esto había ocurrido en Chile, mientras sus hijas se refugiaban junto a la niñera en otra habitación. "Fui a la habitación, me tiró contra la cama. Ahí fue que se me enganchó un dedo del pie con el acolchado. No entienden el dolor que sentí. A las cuatro de la mañana me fui al hospital. Esperé a que se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo. Le pedí a la niñera que se encerrara con un cuchillo en la habitación con las nenas", detalló.

"Ese día pensé que me mataba. Me agarró del cuello y me subió contra la pared. Yo ahí sentí que me iba a morir, no podía respirar. Después me soltó y caí de rodillas al piso. Me puso una rodilla en la espalda y quedé con la cabeza contra el piso", había contado.

Y agregó: "Le pegó porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”. Lo cierto es que ante las nuevas declaraciones de su ex, Defederico decidió romper el silencio y disparó: "Ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres".

Defederico también hizo su descargo en redes y anticipó que avanzará con una denuncia penal contra su ex por amenazas: "Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales...Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”.

Al mismo tiempo, resaltó que recibe "amenazas" de parte de Cinthia y concluyó: "Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ella ni con otra mujer. Aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las coas por nuestras hijas".

