La hermana de Pablo Lescano se fue de Damas Gratis y le dedicó un duro mensaje al músico: "Ni una humillación más"

Pablo Lescano quedó en el centro de la polémica luego que su hermana, Romina, renunciara como vocalista de Damas Gratis denunciando que fue maltratada por el artista. "Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda ´Damas Gratis´. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años", escribió Romina en su cuenta de Instagram.

Si bien en un principio la hermana del ídolo de la movida tropical advirtió que se quedaba con un "buen recuerdo" de la banda y le avisó a sus ex compañeros que los iba a "extrañar", más tarde y por la misma vía dio a conocer que su renuncia está relacionada a una serie de comentarios que le hizo su hermano durante el último tiempo. "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", remarcó.

Entre las frases que solía escuchar de parte del líder del grupo, Romina destacó las siguientes: "Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana"; "No te soporto más", "Sos un dolor de (emojis de huevos)"; "Y encima no sabes cantar", y "Devolveme los dos millones que perdiste". La salida de Romina del grupo sorprendió a propios y extraños debido a que días atrás, la ahora ex vocalista era la encargada de compartir imágenes junto a su hermano.

De hecho, en una de esas publicaciones le dedicó un sentido mensaje al cantante: ​"Una foto vale más que mil palabras!!! Siempre con vos Hermano, sos mi orgullo perrito malvado!!". Cabe destacar que conflicto interno explota horas antes de la primera de las dos presentación que dará Damas Gratis en el teatro Gran Rex (7 y 8 de diciembre). "Chau langosta. Buen viaje Gede", fue lo único que posteó Pablo tras la renuncia de su hermana.

De acuerdo con allegados a la banda, los hermanos solían discutir bastante y hasta pasaban días sin dirigirse la palabra. En los últimos tiempos todo empeoró, ya que ella no habría estado conforme con el nuevo estilo del grupo. También habría sentido celos de las intérpretes a las que Pablo invitó a cantar, como Viru Kumbierón. “Quería ser solo ella y odiaba que su hermano hiciera eso”, le señalaron a TN.

Meses atrás, Damas Gratis quedó vinculada a la clausura del reconocido boliche Pinar de Rocha, ubicado en Morón. En abril de este año, comenzaron a circular algunas imágenes y videos de la fiesta multitudinaria que se llevó a cabo en ese lugar y que no cumplía con ningún protocolo sanitario en medio de la pandemia de coronavirus. De aquel evento había participado Pablo Lescano, quien brindó un show ante 500 personas que no respetaron en ningún momento el distanciamiento o el uso de barbijo.

Como consecuencia y con la mirada puesta en el elevado foco de contagios en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por aquel entonces, las autoridades del municipio habían decidido la clausura Pinar de Rocha, que se debió al "incumplimiento de las medidas" dispuestas por la provincia de Buenos Aires para combatir la pandemia de coronavirus.

Luego del show del líder de Damas Gratis, se viralizaron varias imágenes de aquel recital, incluso el cantante compartió algunos videos a través de sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram. Allí se veía a cientos de personas cantando y bailando sin barbijos ni distanciamiento social.