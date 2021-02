La hermana "oculta" de Laurita Fernández: quién es Gabriela y su paso secreto por la TV

La bailarina y conductora Laurita Fernández compartió en las últimas horas una serie de posteos para felicitar a su hermana menor, Gabriela, por su cumpleaños número 25.

Aunque poco se sabe de la vida de la joven, debido a que mantiene un muy bajo perfil, lo cierto es que también trabaja en TV, pero a diferencia de la novia de Nicolás Cabré, lo hace detrás de cámara.

Laurita Fernández le dedicó un tierno mensaje a su hermana menor.

Recibida como licenciada en Gestión de Medios, la hermana de la conductora del Cantando 2020 comenzó su carrera laboral en Disney, y desde hace varios meses se desempeña en la producción del Gran Premio de la Cocina, que se emite por El Trece.

"Feliz cumple, hermana de mi alma", le escribió Laurita junto a un montón de emojis de corazones. Enternecida por el gesto, Gabriela le respondió también con mucho amor. "Te amo con todo mi corazón y más", sumó.

Los seguidores de la novia de Nicolás Cabré además le desearon un feliz cumpleaños a Gabriela, pero también se refirieron a la gran relación que tiene con su hermana. “Me acuerdo cuando iban a danza”, “hermanas bellas, dos diosas”, “qué lindas hermanas, cómo se quieren”, “qué divinas con esos rulos”, fueron algunos de los mensajes de sus followers.

Con una belleza que no tiene nada que envidiarle a la de Laurita, la menor de las Fernández optó por una carrera detrás de cámara, aunque nunca se sabe lo que deparará el destino en el mundo audiovisual.

De hecho, durante los últimos días Laurita también tuvo su faceta como periodista al tener que reemplazar a Ángel de Brito en la conducción de Los Ángeles por la Mañana (LAM) como consecuencia de varios casos estrechos de coronavirus. En ese marco, desde su casa, De Brito buscó sacarle algunos temas personales de los que claramente ya tenía información.

“Te quiero preguntar algo, porque el otro día te me escapaste un poquito. No importa quiénes, pero ¿cuántas veces te propusieron matrimonio?”, fue la pregunta que le hizo.

Y la animadora no esquivó la pregunta. “Me pidieron casamiento una vez, pero como al pasar. Como ‘me quiero casar con vos’, no formalmente”, aseguró. “La dejé pasar porque después nunca apareció la propuesta formal. Era como ‘me re quiero casar, me re quiero casar’, hasta que un día dije ‘el día que quieras, decímelo de verdad, porque ya me lo decís tanto que no sé si es en serio o no’”, señaló.

“Si te lo proponen hoy, ¿qué contestarías?”, insistió el periodista. “¿Ahora? Un poco más adelante, después de la pandemia. Así hacemos una fiesta y todo”, contó. “¿Te tira más para el lado del casamiento o de la maternidad?”, preguntó también Barby Franco y ahí ella fue terminante. “Más para el lado de la maternidad, más que el casamiento. Como que el casamiento no es algo que quiera sí o sí”, finalizó Laurita Fernández.