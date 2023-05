La hija de Carlitos Menem rompió el silencio: "Zulemita dejó de ser mi familia hace rato"

Se conoció la noticia de que se realizará la serie “¡Síganme!” que contará la historia del expresidente Carlos Saúl Menem. Pero lo cierto es que no solo se hablará de él sino que además contará la historia de cada integrante del clan Menem. En una entrevista que concedió a La Nación, su nieta, Antonella Carla Menem Pinetta, la hija de Carlos Menem Junior rompió el silencio.

“Ellos quisieron hacerme creer que yo era la culpable de todo... pero yo no hice nada malo: yo nací. Mi papá dejó lo más maravilloso que puede existir: un hijo, una parte de él. Si ellos tuvieran un poco de corazón las cosas serían distintas. Mi abuelo fue el único de la familia Menem que me reconoció”, arrancó diciendo Antonella.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas Deudas, estrategias y el control de Zulemita de todo el imperio: la guerra judicial de los herederos

Respecto a su personaje en la serie, disparó contra la producción: “La productora no me pidió autorización en absoluto y yo soy una de las herederas de mi abuelo por parte de mi papá. Tampoco se me consultó por mi padre, que también aparecerá en la serie. No solo no me pidieron autorización a mí, sino que tampoco lo hicieron con Carlitos Nair y Máximo”.

En la entrevista habló sobre su infancia y remarcó que su mamá cuando se enteró que estaba embarazada no se lo pudo decir a su padre: “Es que siempre le decían que no lo hiciera. Cuando cumplí un año y medio, ellos se volvieron a encontrar porque a mi papá le gustaba mi mamá, había amor, pero no tenían una relación estable. Pero cuando cumplí cuatro años, mi mamá no pudo más y le dijo; esa creo que fue la última vez que lo vio”.

Al ser consultada por cómo reaccionó su padre ante la noticia dijo: “’¿Qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan’, fue lo primero que le contestó. Al principio, él no se quiso hacer cargo, pero cuando le llegaron fotos mías y vio que yo era igual a él, cambió de parecer. Él quería reconocerme, pero pasó lo de siempre, en su casa le dijeron que si se hacía cargo de mí lo sacaban de la familia”.

Si bien manifestó que el ex mandatario siempre la reconoció, puntualizó que Zulema y Zulemita no. Se empezó un juicio de filiación, cuando yo tenía cuatros años, pero no recuerdo que pasó, quedó en la nada... y después mi papá murió.

La rivalidad siempre existió, desde el fallecimiento de Menem, la herencia se convirtió en el objeto de disputa y según informan fuentes cercanas a Nair y a Antonella, “faltan millones de dólares e incontables cantidad de propiedades”. Pero, por el momento, Zulemita niega todo y explica que cuida los intereses familiares.

Respecto a eso, el año pasado Antonella dijo: "El enfrentamiento empieza porque Zulemita no presentó lo que tenía que haber presentado en la sucesión, lo único que presentó fue una cuenta bancaria con solo $250 que tenía mi abuelo, me parece algo chistoso, no sé si decirlo así, porque cuando me enteré no lo podía creer".

En la entrevista con LN recordó este momento y señaló que su mamá se presentó en la sucesión de su papá en lugar de ella porque era menor: “Se hicieron dos ADN, uno de la parte de ellos y otro de la parte nuestra. En ambos el resultado fue concluyente: yo era la hija de Carlos Junior. Ahí pasó algo que nunca me voy a olvidar, cuando la vi por primera vez a Zulema ella dijo ‘Es igual a Carlitos, no es necesario hacerle el ADN’”.

Al ser consultada por su abuelo, dijo que mantuvo relación “pero siempre a escondidas”, solo lo vió “unas cinco o seis veces en mi vida, era muy difícil llegar a él”. Según la nieta del ex mandatario, no les solían pasar sus llamados.

En cuanto a los otros miembros de la familia, con Carlitos Nair se reconcilió el año pasado. “A mí me dolió mucho que él dijera que tenía dudas de que yo era la hija de Carlos Junior, pero lo entendí. Me pidió perdón y me explicó que a él le había costado mucho pertenecer a la familia y tuvo temor de perder eso”, aseguró.

“A Máximo le pasó lo mismo que a mí. Él vio a su papá no más de ocho veces en su vida... no le pasaban los mensajes. Con él me llevo bien, la última vez que hablamos fue cuando salió del hospital. Él decidió alejarse un poco de los problemas familiares porque por su salud no puede ponerse nervioso y lo entiendo”, dijo sobre su otro familiar.

Al terminar, se refirió a la sucesión de su abuelo: “Se presentaron los hijos Zulemita, Carlitos Nair, Máximo, y yo en el lugar de mi papá, Carlitos Junior. La que se encarga de todo es Zulemita y lo único que apareció en la sucesión fue una cuenta bancaria con 250 pesos. Supuestamente, es lo único que tenía mi abuelo en vida. Un chiste. Creo que todo es muy injusto, la Justicia no está haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede ser que el juez o el fiscal no investiguen?”.

Al terminar, le pidió a Zulemita que tuviera “un poco de corazón”: “Si pensara en que la hija de su hermano fue la que se quedó en la calle, tendría que hacer algo. Que lo haga por su hermano y por los bisnietos de su padre. Si nada se lleva a la tumba... Estuve 25 años rogando que me acepten y nunca lo logré, ahora lo único que quiero es que la justicia se ponga de mi lado, porque nunca hubo justicia para mí”. Y finalizó: "No tengo relación y tampoco quiero tenerla. No me interesa. Para mí dejaron de ser familia hace rato. Ni siquiera me dejaron entrar al hospital a despedirme de mi abuelo. La última vez que lo vi fue en La Rioja, en 2008, después me negaron siempre".