Claribel Medina contó el sábado a la noche en el programa Podemos Hablar (PH), que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, que durante muchos años debió luchar contra su adicción al alcohol y que incluso debió asistir a Alcohólicos Anónimos para poder salir de ese difícil momento.

Aunque la actriz no tuvo problema en contar lo que vivió, fue muy criticada en las redes sociales, por lo que su hija, Agostina Alarcón, decidió publicar un video en su cuenta de YouTube para defender a su madre, y para contar detalles de lo que debieron pasar años atrás.

"Yo le he dado con gusto al alcohol. Y en un momento dije: 'Esto no está tan bueno' ", contó el sábado a la noche la artista, y aunque dudó en continuar con su relato, finalmente reveló en PH que su adicción fue tan grande que hasta debió asistir a Alcohólicos Anónimos para poder salir de ese estado.

"Una vez que estás ahí, en una primera reunión, empezás a escuchar lo que dice cada uno, y te das cuenta de que vos sos uno más. Hay que saber que es una enfermedad. Yo nunca falté al trabajo, jamás. Sabía que durante el trabajo, no (iba a tomar). Y eso es lo que uno cree que puede manejar, pero al final no", aseguró.

A raíz de esta confesión, la hija de Medina aprovechó el espacio que tiene en su cuenta de YouTube, y grabó un video donde contó que luego de que su madre hablara, leyó los comentarios que la gente hizo en las redes sociales, y con lo único que se encontró fue con agresiones y palabras fuera de lugar.

"Quiero decirles que la adicción al alcohol es una enfermedad y cualquier persona que la sufre necesita amor, no necesita violencia ni agresividad. Necesita amor, al igual que las personas que la rodeamos. Porque, como estarán viendo, yo también sufro su enfermedad, y para mí también tuvo consecuencias", contó al principio, y luego comentó que se enteró de que su madre era alcohólica cuando tenía 15 años, y que por vergüenza, lo ocultó durante mucho tiempo.

Según contó la joven de 25 años, cuando ella estaba en quinto año de secundaria, vivió junto a su mamá un episodio "catastrófico", por el cual la actriz debió ser internada en un hospital. "Al día siguiente no fui al colegio. Me agarró el director de la escuela y me dijo: 'Agostina, andá viendo cuántas faltas tenés en la escuela'. Y a mí me daban ganas de decirle: 'Señor, usted no tiene la menor idea de lo que vivimos en mi casa '. La verdad, no supe cómo responderle, y no le quería contar cómo era la situación en casa. Le dije que tenía fiebre. Siempre con mentira. Durante esos años de mi vida mentí mucho", dijo apenada.

Además, la hija de Claribel Medina confesó que durante meses no pudo entablar conversación con su madre, ya que ni siquiera sentía ganas de abrazarla o besarla. "Un día entendí que nada de eso tenía sentido. Que mi vieja estaba haciendo todo lo posible por estar bien y un día sentí perdonarla. La perdoné, fue real: podía abrazarla, besarla, decirle que la amaba, pasar horas hablando, podía compartir. Pero fue un esfuerzo familiar conseguir eso. Cuando pude perdonarla, cambió todo porque la ayudé desde otro lugar", indicó.

Hacia el final de la grabación, la joven sostuvo que hoy en día su madre es una persona muy sana, que trabaja cada día para sostener a su familia, y que por sus hijas y su pareja, hace un esfuerzo muy grande para estar mejor día a día.