La hija de "Osky" Righi, ex guitarrista de la Bersuit, lo denunció por abuso y maltrato: "Me tocaba mientras dormía"

Oscar "Osky" Righi, ex guitarrista de la Bersuit Vergarabat, está en boca de todos luego de que su hija, Lucía Righi, quien ahora usa el nombre de Ume Bôshi, lo denunciara públicamente por haber abusado de ella.

"Mi nombre era Lucía Righi, mi papá Oscar Righi abusó sexualmente y psicológicamente de mí y de otras mujeres y personas desde que tengo memoria", arranca la extensa publicación en Facebook.

Righi fue guitarrista de la banda desde 1990 a 2016, para luego pasar a integrar el grupo La Rayada junto a Romina Gaetani, con quien estuvo en pareja durante siete años.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

"Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años", describió Ume.

Y siguió: "De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos y me daba culpa después. Luli tenía un padre famoso y fantástico, que la llevaba a los lugares más caros, y le daba sushi. Este papá venía una vez cada tanto, mientras se iba de gira y se fisuraba la plata en prostitutas, hoteles de cinco estrellas, cocaína y alcohol, entre más cosas seguramente".

En su descargo, sostuvo que tanto ella como su mamá vivían en "vulnerabilidad" de un mundo que las juzgaba y no las entendía: "Este papá apareció cada vez más, las pesadillas y los juegos 'sádicos' aumentaron. Luli la mentirosa de repente, dijo que la abusaban sexualmente en la escuela. y papi la llevo al psicólogo, y automáticamente papi le dijo a Luli que su mama era un demonio, que la maltrataba y que tenia que irme a vivir con él".

ESTA ES MI HISTORIA: Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decia que un hombre de sombras venia a tocarme y... Publicado por Ume Bôshi en Jueves, 2 de julio de 2020

Ume también contó que el guitarrista intentó quebrar el vínculo que tenía con su madre y su familia. "A papi se le ocurrió en ese preciso momento y de forma impulsiva crear una nueva familia, y trastornarme hasta odiar con 8 años a toda mi familia materna. Papi era re bueno de a ratos, me decía que era la única, que siempre iba a ser la mas especial, la que mas quería", contó.

Y remarcó el continuo maltrato psicológico que recibía, además de la violencia física que ejercía Righi sobre ella: "También me hablaba de sus cosas personales, privadas e intimas, desde muy corta edad. Pero guarda, a papi no se le contradecía nada, sino empezaban los tirones de pelo y los gritos".

"Papá me dijo que era gorda, que me vestía horrible, que parecía un payaso. que nunca iba a ser una mujer linda de verdad, como mi mama, y como TODAS las mujeres que se me acercaban. Siempre eran mas bellas, mas lindas. Pero yo era especial. Cada vez que hacia canciones, me menospreciaba en privado, y después me sobrevaloraba", señaló.

Al mismo tiempo, la joven detalló los maltratos que recibía, desde comparaciones con sus hermanas, donde le decía que las quería más que a ella, así como aberrantes situaciones sexuales. “Disfrutaba de mi angustia, y se excitaba con eso”, dijo Ume. "Cada vez que quise irme por mi cuenta, la violencia que ejerció sobre mi no tiene palabras", aseguró.

Y continuó: “Papi me pedía que me bañe con él, estaba bien, ¿no? Era chica. Papi me pedía que me bañe con él... ya tengo 13, ¿no te parece un poco raro? Papi me tocaba mi cuerpo mientras dormía, ¿Está bien? No, porque no puede ser cierto porque yo era horrible, no era como las demás, sólo era una buena compañera de charlas, de descargas”.

En ese contexto, describió que el músico la "obligaba" a dormir con él y a sentarse sobre sus piernas. "Me hablaba en calzones, con erecciones cuando salia de bañarse. Papi... ¿papá? El mismo que me gritaba hasta sentir que era un pedacito de ceniza. Ya no soy víctima, y nadie me tenga pena. Me equivoqué, y lo veo. Disculpas", sostuvo.

Al final del texto, Ume contó que sufrió ataques de pánico, anorexia, que la hizo llegar a pesar 35 kilos a los 16 años, que incurrió en todo tipo de drogas y que debió ser internada en dos oportunidades por deshidratación, lo que la hizo caer en la "absoluta fobia social" a causa de los maltratos y el abuso que recibió de Righi.

"Esta es mi historia, mucho más extensa, pero es por acá. Espero que todas las mujeres y personas abusadas por Oscar Righi puedan decirlo. Conozco a muchas que lo saben, y que fueron víctimas de él, con las que ya me comuniqué. Este mundo es enfermo, y los enfermos se enferman porque alguien también los enfermó", cerró.