La hija de Piñón Fijo habló de la escandalosa pelea con su papá: "Me tuve que exponer y no me gustó"

A mediados del año pasado, Piñón Fijo protagonizó una serie de escándalos vinculados directamente a su familia. Tras una dura separación de su esposa Karina Suárez, con quien estuvo casado durante cuatro décadas, se peleó con sus hijos Sol y Jeremías. De ahí en más, el payaso no pudo ver más a su nieta Luna y jamás pudo conocer al segundo hijo de Sol, llamado León.

Eso no sólo provocó que se sumergiera en la tristeza y el dolor mientras los detalles de la pelea salían a la luz, sino que además, Fabián Gómez, el verdadero nombre de Piñón, expuso que no podía ver a su nieta Luna por las diferencias que mantenía con su familia, lo que originó un escándalo que parecía no tener fin y por el cual tuvo que salir a disculparse. Incluso, desde su entorno advertían que el payaso pasó casi un año sin ver a su nieta.

A pesar de la fuerte polémica, Piñón había señalado más tarde que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación de su nieta lo hubiera hecho sin dudarlo. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación".

Sin embargo, el daño ya estaba hecho y su hija Sol denunció que fue víctima de los "haters" a raíz del conflicto con su padre y Piñón, a su vez, aclaró que el tema iba a seguir en la Justicia. "Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia, ojalá pronto, la agenda se teñirá de rojo o verde según las pruebas presentadas. Gracias por la paciencia", afirmaba por entonces el payaso.

El tiempo pasó y a casi un año de aquel escándalo, sol volvió a hablar del tema. “Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse. No quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio, y desde ese momento, he decidido no exponerme más”, dijo durante la entrevista que le concedió al periodista Juan Etchegoyen.

Y agregó: “Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar, hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no. Hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”.

Luego de esto, el periodista Juan Etchegoyen le preguntó por su relación actual con su papá y Sol, a lo Messi, gambeteó la consulta: “No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta, no quiero ahondar y hay gente que me está mirando. Mi mamá está cuidando a mi hijo y la otra abuela también".

Y cerró: "No quiero ahondar en esos temas tristes, perdón pero no quiero hablar, siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó. Es en lo que me refugio todos los días, en Germán mi pareja, en mis hijos y en el equipo de trabajo que tengo, que son muy humanos. Me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida”.

A raíz del escándalo, la hija de Piñón Fijo había denunciado que recibía maltratos en las redes sociales a raíz del conflicto que se desató con su papá. "Hace 8 meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas después de tantos maltratos en mi semana 32 de embarazo. Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años", había dicho en las redes sociales.

De acuerdo con Sol, diariamente enfrentaba a un gran número de "haters". "Nunca imaginé tener que lidiar también con el dolor de enfrentar a tantos 'haters'. Si bien es una comunidad gigante para mí, en la que obviamente no pensamos todos igual, tener que leer tanta agresividad y odio desmedido les confieso que para mi fue un montón. Sigo ocupándome en ordenar y cuidar mis emociones y prioridades para no desenfocarme más. El foco seguirá puesto en seguir creciendo y aprendiendo cada día de la manera más saludable posible, como les vengo transmitiendo hace varios años", aseguraba la joven en las redes sociales.