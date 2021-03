La hija de Sergio Denis, a dos años de la caída que terminó con su vida: "Nos lo devolvieron con un estado irreversible”

Después de haber pasado más de un año internado en coma tras haber sufrido un accidente durante un show en la provincia de Tucumán, el viernes 15 de mayo del año pasado Sergio Denis falleció en la clínica de rehabilitación Alcla, donde permanecía alojado desde mayo de 2019.

Tras conocerse la noticia, su hijo, Federico Hoffmann lo despidió en Twitter, mientras que su hermano, Carlos, había hablado en la puerta del centro médico donde reveló que pudo entrar a la sala para darle el último adiós al cantante. "Lo voy a recordar siempre", dijo emocionado. Desde entonces, los familiares del artista buscan que los responsables de su accidente paguen en la justicia.

El 11 de marzo de 2019, Denis sufrió un terrible golpe en la cabeza luego de caerse a la fosa del teatro tucumano Mercedes Sosa, de casi tres metros de altura, donde realizaba un recital. A pesar de que fue rápidamente atendido por la caída, desde entonces el artista no volvió a recuperar el conocimiento.

Durante las primera semanas permaneció internado en la clínica Los Arcos, donde lo operaron para descomprimir la hinchazón que había en el cerebro, y una vez que su salud estuvo estable, fue trasladado a la clínica Alcla en busca de una rehabilitación.

A pesar de que estuvo siempre muy bien atendido, y acompañado por sus hermanos e hijos, el cantante no volvió a despertar, y aquel viernes finalmente falleció. Tras el accidente del cantante, la ART del teatro tucumano cubrió el traslado de Denis en un avión sanitario, y su posterior operación en Buenos Aires.

De hecho, se le habría informado a la familia del artista que, en caso de que hubiera quedado con alguna discapacidad que no lo dejara volver a cantar, se le iba a dar una suma importante resarcitoria por los daños. Sin embargo, Sergio nunca despertó, por lo que sus hijos denunciaron al teatro por negligencia.

Con su muerte, la familia de Denis decidió llevar adelante un juicio millonario, sobre todo porque el artista perdió la vida al caer por una fosa que debía estar tapada por la peligrosidad que representaba. De hecho, el administrador del teatro aseguró luego del accidente que, antes del hecho, estaban pensando en tapar la fosa con cemento, algo que no hicieron.

Bárbara Hoffmann, hija del músico, rompió el silencio para pedir justicia por su padre. “Estamos cansados de esperar y de seguir sin una respuesta. Hace dos años papá tuvo esta caída. Esto no fue un accidente y es el reclamo que venimos haciendo en redes con sus fans. Es hora de empezar a contar cómo son las cosas. Hace dos años no tenemos ningún tipo de respuesta y nadie se ha comunicado con nosotros”, dijo en una entrevista con Dominique Metzger.

Según contó, tardaron meses en tapar la fosa por la que cayó Denis. “En Tucumán se tapó (la fosa) muchos meses después. Mi papá se cayó en marzo y si no me equivoco se tapó en octubre. Yo vivo en el Sur, con mi hija Francesca teníamos los pasajes para festejar sus 70 años, en ese año se cumplían 50 años de carrera... No llegamos, no se pudo y lamentablemente estas cosas no tienen respuestas", dijo.

Y siguió: "No es una enfermedad, se podría haber evitado totalmente de una manera muy simple y no se hizo. El reclamo es ese. Mi pregunta es ¿cómo se cuida al artista? Ya en ese teatro se había caído un bailarín de Panam, Lali Espósito comentó que, en algún momento, había tenido un accidente. ¿Quién cuida a los artistas? Mi papá se subió al escenario a cantar y a laburar como toda su vida. Y a nosotros nos lo devolvieron en terapia intensiva con un estado irreversible”.

Bárbara recordó que el cantante estaba contento, ya que tenía proyectos laborales y estaba preparando un disco de folclore. “Estaba bárbaro. Le y nos arrancaron todos sus sueños, una vida de carrera, fue lamentable. Para él era un año súper importante, estaba lleno de proyectos. No es justo para nadie, no debería haber pasado. Me viene a la cabeza lo que pasó en Cromañón, no hay un solo responsable, hay muchos. Todos los que tuvieron que ver con la fatalidad que sufrió mi papá que estén tras las rejas, que paguen por lo que hicieron”, finalizó, no antes de volver a pedir justicia por su padre, quien estuvo 14 meses internado antes de su muerte.