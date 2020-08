La hija mayor de Nicole Neumann se contagió Covid: la reacción en vivo de Mica Viciconte

Sigue la interna familiar. Nicole Neumann confirmó esta semana que dio positivo de Covid-19, después de que una de sus empleadas domésticas contrajera el virus. Ahora, de acuerdo a lo consignado por el periodista Nicolás Magaldi -quien participa junto a Mica Viciconte del programa El show del problema-, la hija mayor de la modelo, Indiana de 11 años, también se contagió. La reacción en vivo de la novia de Fabián "Poroto" Cubero cuando dieron la información.

En un principio, pese al demoledor ataque de la modelo -quien los tildó de nefastos y los acusó de haber sido quienes filtraron la información de su empleada doméstica-, Viciconte intentó calmar las aguas y, por recomendación de su abogado, se negó a hablar del tema. "Le deseo lo mejor, que se recupere. Yo convivo con Fabi y quiero mucho a sus hijas. No me voy a meter en esto".

Como Viciconte tiene prohibido hablar de la intimidad de las tres hijas de su novio -después de que Neumann solicitara una medida cautelar-, fue su compañero quien confirmó el positivo de Indiana. "Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián y voy a reservar la información, porque a Mica no le podés sacar ni una palabra", intentó justificar Magaldi, para luego anunciar: "Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, la más grande, dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir".

En tanto, el periodista también confirmó que Allegra y Sienna fueron sometidas a un hisopado, pero dieron negativo. "Aprovecho para mandarles un abrazo a Fabián. Y a Nicole, desearle una pronta recuperación", sumó Magaldi. Viciconte escuchó atenta la información, pero aclaró: "No puedo hablar de nada. Y tampoco quiero hablar de esto, porque no quiero que me ensucien en algo de lo que no tengo nada que ver. Yo no le deseo el mal a nadie".

"Fabián está en casa, está bien. Es un terreno en el que no me quiero meter, es un tema de salud. Seguramente, si no tuviera un bozal legal mi situación sería otra. Mi abogado es el que lleva todo, yo no entiendo nada de estos temas. Eso lo están manejando él y el abogado de Fabi", cerró Mica.

En un intento por limpiar su imagen, cuestionada por el maltrato que ella misma reveló al que sometió a su empleada al enterarse que había dado positivo, la modelo compartió los presuntos mensajes de WhatsApp que le habría enviado la empleada en cuestión, identificada como Daniela. ¿El objetivo? Dejar en claro que mantiene una buena relación y, de paso, apuntar contra Viciconte y Cubero, a quienes acusó de haber filtrado la información.

Luego de subir los mensajes a Instagram, la modelo sumó un fuerte posteo en el que se defendió de quienes la acusaron de maltrato laboral, luego de que ella misma revelara que encerró a su empleada en una habitación al sospechar que era positiva.

"Me voy a seguir poniendo mi energía en sanar, porque estoy con todo el amor del mundo transitando esta enfermedad sola, mientras debo cocinarles a mis hijas y limpiar una casa. ¿Quizás debería estar reposando, no? Pero lo que seguro no debería, es estar teniendo que responder y gastar energía en soretes mentirosos y seres del mal; que espero pidan disculpas por decir mentiras y versiones falsas de una mamá que está sola y transitando una enfermedad", disparó Nicole.