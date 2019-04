La historia de Dozer: de rapear en los trenes del Roca a ser campeón de la Batalla de Gallos

Matías Varela, más conocido como Dozer, es uno de los raperos argentinos más influyentes del momento. Con solo 26 años ganó la Batalla de los Gallos de Red Bull y ante 6000 personas en el Luna Park lloró de emoción al convertirse en campeón.

Ahora, con muchos proyectos por delante, el artista visitó la redacción de BigBang, donde habló de su comienzos, de las cosas que vivió para llegar a ser quien es hoy, y de su presente, que por suerte muy bien lo trata.

"Yo empecé en el barrio Don Orione, donde vivía con mis papás. Escuchaba Eminem y artistas así, y nos juntábamos a rapear con los chicos del barrio", contó el ahora cantante, quien aclaró que además de rapear, su deseo más profundo es lanzarse como artista y por eso el próximo 25 de mayo se presentará en el Uniclub para dar a conocer su música.

Desde que comenzó a hacer rimas en los trenes de Ferrocarril Roca hace cinco años, hasta hoy, muchas cosas pasaron en la vida de Dozer. De aquellos días donde ganaba lo justo para poder vivir junto a su novia Claudia Nuñez, ahora el cantante se enfrenta a nuevos desafíos permanentemente: además de haber sacado su nuevo tema llamado 'Me equivoqué', este fin de semana que pasó estuvo en el festival Lollapalooza, donde rapeó delante de miles de personas.

"Me dieron un minuto para hacer la presentación y fue difícil porque encima era el primero y tenía que romper el hielo, pero la verdad que la gente se re copó", dijo divertido, y aseguró que cuando bajó del escenario estuvo con muchos de los traperos conocidos, como es el caso de Duki.

Según contó él, no le tiene miedo a la fama. Todo lo contrario, la usa para ser mucho más extrovertido y para animarse a hacer cosas que antes no. "Me costaba hablar en entrevistas, soltarme, pero ahora con la exposición uno cambia", aseguró.

Aunque al principio solo le interesaba hacer rimas y enfrentarse a los contrincantes en las batallas de freestyle, lo cierto es que ahora quiere ir por más y apuesta a llegar a otra gente. Por eso mismo, con su florido vocabulario y su talento para hacer rimas, ya compuso varias canciones como "Estoy preso" y "Epiconscience", con las cuales intentará que su público, muy fiel, se agrande.

Sin embargo, no todo es música en la vida de Varela. El año pasado se casó con su novia, Claudia Nuñez, una joven que dejó su vida en Chile para venirse a vivir con él sin tantos lujos. Según contó el cantante, intenta que su pareja lo acompañe siempre a todas partes, ya que además de trabajar juntos, disfrutan de compartir momentos.

"A mi no me gusta manejar la plata, así que lo hace ella", contó con una sonrisa el rapero, y cuando se le preguntó como se habían conocido, dijo que fue en el país vecino, cuando ambos se cruzaron en un evento. "Yo pensaba que no me iba a dar bola, porque aparte ella es rubia, re linda, y tenía otra vida allá. Pero se vino a vivir conmigo cuando yo rapeaba en los trenes y ahí vivíamos con lo justo", declaró.

Contento con su vida personal, Dozer reveló que él y su mujer tienen muchas ganas de ser padres, por lo que es muy probable que dentro de poco sorprenda a sus fanáticos con el anuncio de la noticia. "Me encantaría tener un hijo", confirmó sonriente.

Desde que ganó la Batalla de los Gallos en agosto del año pasado, muchas cosas pasaron para él. Creció como artista, dio un paso más en su vida amorosa y adquirió mucho más reconocimiento. "Como la gente sabía que yo soy cristiano y que hablo de Dios, ese día en el Luna Park ya no gritaban mi nombre, sino que decían Diozer o Jesús. La verdad que fue re loco todo", comentó emocionado. Por último, dijo que en las próximas semanas dará varios shows en diferentes provincias para que aquellos que no pueden viajar igual disfruten de su música, aunque el momento más esperando será sin dudas a finales de mayo, cuando por fin salga a un escenario con sus canciones.

El rap de Dozer para BigBang