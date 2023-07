La historia de Facundo Martínez: de finalista en Canta conmigo ahora a debutar en un teatro de Buenos Aires

De cantar en su casa a pasar a formar parte del programa de televisión “Canta conmigo ahora” a subirse a un escenario de un teatro en Buenos Aires para brindar su propio show. Así fueron –resumidas- las etapas en la vida de Facundo Martínez que hoy se prepara para el 28 del corriente mes brindar el recital de sus sueños junto a su banda musical en el Teatro Gargantúa.

No cualquiera puede pasar más de 25 años en búsqueda de su sueño hasta poder cumplirlo y tener la dicha de, al fin y al cabo después de tanto esfuerzo, dedicarse y poder vivir de ello. Hoy en día, él puede decir que lo logró. A sus ocho años se encontró ingresando en una pasión el cual tuvo como principal testigo e impulso a su abuela. “Mi abuela me descubrió, fue la que me incentivó para que vaya a prender y ahí comencé el camino de la música”, contó en una entrevista con BigBang.

Aquel mini Facundo llegó a su primera Academia para estudiar canto e instruirse en diversos instrumentos, brindó su primer puesta en escena a sus ocho años cuando hacía unos pocos meses comenzaba a meterse en el mundo de la música. Sin vergüenza alguna, o mejor dicho con mucha pero sin nada que perder, se subió al primer escenario que pisó en su vida en medio de un festival infantil realizado en Córdoba y obtuvo el tercer puesto en una competencia en el cual estaban presentes cientos de chicos de todo el país.

Pasó de ser “el cantante del colegio”, porque sin lugar a dudas en cada acto escolar el sí o sí tenía que tener su momento para vestirse de determinada forma, colgarse su guitarra y cantar una canción para todo el establecimiento, al finalista de la segunda temporada de “Canta conmigo ahora” y luego jurado del mismo. Hoy en día, agradece haberle pedido el día a su jefe para presentarse en el casting que lo llevó a ser el puntapié de su sueño.

-¿Qué sentís al estar a sólo una semana de tu primer show en Buenos Aires?

-Estoy ansioso y aún en la calle ultimando detalles. Es un gran sueño hecho realidad. Poder tocar por primera vez en un teatro en Buenos Aires es una locura, ya en Rosario hace muchos años vengo trabajando con la música y poder trascender un poco la provincia, ir a Capital es un montón. Creo que para todo artista es el sueño del pibe y más que sea en Buenos Aires.

-¿Es más especial que Rosario?

-En Rosario vengo trabajando desde hace muchos años, no de una forma tan masiva como estamos trabajando ahora pero en Rosario se viene una gran puesta en un teatro muy grande de la ciudad. Por el momento no puedo decir la fecha pero es en el mes de septiembre y para ese espectáculo nos estamos preparando full banda. A Buenos Aires vamos en acústico, igualmente somos cinco músicos en escenas y full banda somos 10, imagínate.

-¿Por qué elegiste la música o por qué sentís que la música te eligió a vos?

-La música para mí es todo. Yo comencé a cantar de muy chiquito, a los ocho años. Empecé a prepararme y a trabajar con mis instrumentos, mi voz. Mi abuela me descubrió, fue la que me incentivó para que vaya a prender y ahí comencé el camino de la música, el estar en distintos escenarios, festivales… La música me acompaña desde gran parte de mi vida, ya tengo 33 así que fue hace muchos años.

-Me imagino que en la escuela eras conocido como el cantante. ¿Ahí mismo fue tu primer recital?

-Sí, obviamente. Yo en los actos escolares me re preparaba porque cantaba en todos. Iba con mi guitarra, me calzaba la ropa gaucha y estaba ahí al frente dándolo todo. Pero mi primer recital fue mucho antes que en la escuela. Fue en un festival infantil de la Cumbre, Córdoba. Yo iba a una academia en Rosario, donde la directora de la academia presentaba diversos números y yo fui como solista de canto a mis ocho años y obtuve el tercer puesto de un montón de niñez de ese momento de todo el país. O sea que ya mi primer escenario lo conocí a los ocho años y de caradura, pero fue como el comienzo de todo.

Cuando Facundo menciona que ese fue el puntapié para seguir su sueño, no pasa desapercibido el hecho de que todo lo que logró hasta el momento además de hacerlo crecer musicalmente también le abrió las puertas para conocer a diversos músicos los cuales toma como referentes y con quienes les gustaría hacer alguna colaboración en algún momento de su vida.

-Tenes fotos con L-Gante, Patricia Sosa, Tapari y un montón de artistas en tus redes sociales... ¿Son algunos tus referentes?

-Muchos… Haber trabajado con Rodrigo Tapari en la segunda y tercera temporada de Canta Conmigo Ahora donde tuve la posibilidad de llegar a la final y luego ser compañero de él en el jurado en la tercera temporada es increíble. Ver a quien uno admira como la gran Patricia Sosa o el Puma Rodríguez, todas esas oportunidades que nos va brindando el universo es increíble. Me considero un soñador y un laburante de los sueños porque trabajo todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto en busca de mis sueños. Seguir cumpliendo pequeñas metas es hermoso también.

-¿Cómo fue la experiencia en Canta Conmigo Ahora?

-Fue una locura. Yo me tuve que pedir el día de trabajo para ir al casting. Me acuerdo que le dije a mi jefe "Mira, hay un casting en canal 3 que es la repetida de El Trece en Rosario, es un casting de Marcelo Tinelli así que te voy a pedir el día para poder ir y faltar al laburo". Y no era negociable, o sea no me podía decir que no porque sabe que la música es mi vida y yo era capaz de decir, "Bueno, no me dejas ir al casting, renuncio". Pero siempre desde el laburo me bancaron. Fui al casting en el mes de en junio y comenzó la primera temporada que no me llamaron pero me llamaron para la segunda.

-¿Cuánto tiempo pasó desde que fuiste y te dijeron que quedaste?

-El casting yo lo hice en junio, me enteré por la televisión y redes sociales y me avisaron que había quedado a fines de septiembre porque el programa empezó en octubre. Pasó tanto tiempo que yo había pensado que no me iban a llamar porque ya había arrancado la primera temporada.

-¿Y cómo hiciste para manejar tu cabeza en ese momento de espera?

-Yo ya me había hecho la cabeza de que no había quedado hasta que me llamaron después. Yo vengo haciendo castings desde hace muchos años pero nunca había tenido la posibilidad en un programa de televisión y uno aprende a soltar, a decir “Hice el casting, hice lo mejor que pude” y listo, suelto. O sea, si tiene que ser, será. Porque si no, lógicamente, soy una persona súper ansiosa, imagínate si me tengo que quedar esperando que me llamen. Yo no lo dudé jamás el hecho de ir, es como que voy a ganar por cansancio, no lo había hecho en mi vida y de repente me llegó la oportunidad. Ya está. Se me dio y pude estar en 13 programas desde que comenzó hasta el último día.

-¿Qué sentías al estar parado sobre probablemente la pista más famosa de Argentina?

-Muchísimos nervios. Los nervios siempre estaban presentes pero habrán sido las dos primeras galas que los sentía y después ya está. Empecé a disfrutar. Es como que todo empieza a fluir y uno empieza a acostumbrarse al piso, al lugar donde está trabajando por así decirlo y empezás a fluir, a disfrutarlo realmente. Yo cada gala la viví realmente con una sonrisa dibujada en la cara porque era lo que sentía, tanta felicidad y tan agradecido de estar en ese lugar. Hay un montón de personas que quisieran estar en ese lugar y a mí, que se me dio la oportunidad, no pensé en otra cosa que no sea disfrutar.

¿Hubo algo que más te gustó y algo que no tanto de toda la edición?

-Lo que más me gustó y con lo que me quedo fue el hecho de haber conocido personas maravillosas, que a su vez, vamos a contar como primicia de que en mi show el 28 vamos a tener artistas invitados entre ellos ex compañeros del programa. Me llevo del programa hermosos amigos que nos vamos a volver a reencontrar ahora sobre un escenario. Y por suerte no hubo nada que no me haya gustado porque nos trataron muy bien. Yo me sentí súper cómodo, por lo tanto siempre fui predispuesto a disfrutar y no hubo nada que pueda salir mal. Además mientras estaba como participante viví dos meses en Buenos Aires en un alojamiento que nos brindó la producción y eso estuvo muy bueno también.

-¿Qué rol te gustó ocupar más?

-Fueron muy distintos, me gustaron mucho los dos pero creo que un poco más como participante por el hecho de haber llegado a la final y todo lo que significó. Después como jurado fue una gran responsabilidad porque el haber estado en el lugar de participante, entendés un montón de otras cosas desde el rol del jurado, pero me gustó mucho más y lo disfruté mucho más como participante.

-¿Sentís que te abrió la puerta para hoy poder estar a días de un show en un teatro?

-Sin dudas, el programa fue un ventanón para todos los artistas. Que nos den un espacio en la televisión y el mío no fue un espacio nada más sino que un lugarón porque después continué en la tercera temporada entonces fue hermoso. Y ahora cada vez que me voy poniendo metas y las voy alcanzando siempre quiero más. Creo que la meta era hacer un show mío con mi banda en Capital, que por suerte lo voy a lograr y lo próximo es un espectáculo a lo grande en un teatro acá en Rosario, en mi Ciudad, que nunca lo había podido hacer como solista y por otro lado estamos terminando de hablar para hacer un show en Córdoba antes de fin de año. Todo eso me tiene muy muy feliz.

-En su momento tuviste que pedirte un día en el trabajo el cual después renunciaste para ingresar al programa y ahora la vida te lo devolvió viviendo justamente de esto…

-Sí, sin dudas. Soy muy afortunado. Hoy me dedico 100% a la música porque no podría estar con otra cosa por una cuestión de tiempo y todo lo que conlleva poner todas las energías en lo musical, así que puedo decir que tengo la dicha de estar trabajando de lo que amo y lo que soñé.