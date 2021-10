La historia de HoYeon Jung, la modelo de Corea del Sur que protagoniza 'El juego del calamar'

“Me sentí muy feliz cuando me dieron la noticia, pero fue como si un gran miedo se apoderara de mí. Era como: ‘Muchas gracias, pero ¿de verdad yo puedo hacer esto? También me preguntaba: ¿Por qué me eligieron a mí?”, relata HoYeon Jung, sobre el día en el que le dijeron que le daría vida a Kang Sae-byeok, la participante N° 67 de El Juego del Calamar.

Es que con su belleza total y su 1,76 de altura, HoYeon ya tenía lista un largo camino en su carrea como modelo pero jamás había pisado un set de filmación. La serie furor de Netflix fue su debut como actriz y la rompió. Pero, ¿cómo fue que le llegó la propuesta? Primero hay que darle un repaso a su vida.

Jung nació en 1994 en Corea del Sur y creció en Myeonmok-dong, un barrio en los suburbios de Seúl. Su familia eran comerciantes y ella tuvo una infancia absolutamente feliz. Pero había algo que la diferenciaba de sus amigas: la altura. A los 12 años les sacaba más de una cabeza a todos. A los 15 vislumbró un futuro como modelo.



"Pensé: ¿Qué debo hacer para ganarme la vida? Y me dije: Oh, soy alta, ¿por qué no intentar modelar?", relató en una entrevista. Así comenzó a presentarse a diversas agencias de modelaje sin mucho éxito. Pero la gran oportunidad le llegaría en 2012.



¿La razón? Ella fue la ganadora de Korea´s Next Top Model, la versión coreana del famoso talent show conducido por Tyra Banks. Desde ese día, no paró. Luego de convertirse en la tapa de la revista Vogue de Corea, comenzó recorrer el mundo para pisar las pasarelas más importantes de Europa.

Vistió las marcas Gucci, Louis Vuitton, Fendi y Chanel, cuyos representantes quedaron maravillados por la elegancia y la belleza de HoYeon. También ocupo la tapa de varias publicaciones de moda. El Fashion Week de Nueva York, Londres, Milán y París se convirtieron en una costumbre de su vida. Hace poco, Yeon fue clasificada como una de las mejores 50 modelos por el sitio Models.

Por eso, fue elegida para la edición aniversario de Vogue. También estuvo en la primera de la edición de 2021 de Harper's Bazaar y es una de las embajadoras de Chanel Beauty en Corea del Sur, donde brilló en las páginas de Marie Claire, Elle o W Magazine.



También desfiló para Opening Ceremony, Alberta Ferretti, Marc Jacobs o Fendi. Más tarde, para Chanel, Louis Vuitton o Brandon Maxwell. También fue la cara de la campaña de 2017 de Louis Vuitton.

Pero ella buscaba nuevos caminos. Un día se enteró que había un casting para una nueva serie. Grabó un video y lo envió. No tenían esperanzas de quedar elegida. Pero el productor quedó fascinado con esa mirada y ese rostro casi perfecto. La llamaron y no hubo que hacer otro casting: ella era la actriz perfecta para darle vida a la jugadora 67.



“Mientras me preparaba como modelo para el Fashion Week de Nueva York, la productora se contactó conmigo y me pidió grabar mi audición. Leí el guion toda la noche y solo me detuve para comer. Luego, envié el vídeo y el director dijo que quería conocerme en persona. Así que volví a Corea de inmediato”, recordó en otra nota.



Desde el estreno de la ficción, HoYeon no paró de sumar seguidores en su cuenta de Instagram: ya superó los 20 millones y parece que seguirá creciendo. De la misma manera, le llueven contratos para modelar en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuándo volverá a actuar? Por ahora espera proyectos. “Creo que se me hizo realidad otro sueño”, afirma ella, sonriente.