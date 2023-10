La historia de María Becerra: de la "frustración" y el miedo a agotar un River en dos horas

Los récords están para romperse y así lo entendió y lo vive María Becerra. A sus 23 años es la artista femenina más escuchada en Argentina, integra el top mundial de Spotify y como si fuese poco, también es la primera cantante oriunda del país en realizar un mega show en el Estadio Monumental. Un detalle que no pasa desapercibido: agotó 80 mil entradas en tan sólo una hora y media. “La nena de Argentina” crece a pasos agigantados.

Nacida en Quilmes, la trapera comenzó su carrera artística creando y publicando videos cómicos y cantando en su perfil de Facebook, al estilo influencer, con los que se hizo conocida en su barrio y de esa manera emprendió un camino que hoy la lleva a ser una estrella mundial. Sin embargo, nada fue fácil en su recorrido.

Es que las veces que le tocó contar su historia, advirtió que todo lo que tiene hoy empezó desde muy abajo y a partir de la “frustración”, debido a que cuando era adolescente le gustaba hacer muchos castings de comida musical, propagandas, publicidades, pero en ninguno quedaba, por lo que tuvo que tomar la decisión de empezar a gestionarse a sí misma para poder hacerse conocida.

“Dije: bueno, ya está. Me voy a patrocinar yo misma y que la gente me vea y me escuche por mis propios medios. Empecé a subir videos cómicos, covers y comencé a tener mi propio público. Un día hice mi propio monólogo a un grupo de Facebook así improvisado y se re pegó, al otro día cuando me levanté tenía un millón de vistas”, había declarado en diálogo con Podemos Hablar.

La creación de un monólogo improvisado le abrió las puertas para crearse su propio canal e YouTube en el cual, después de ocho años, ya cuenta con casi cinco millones de suscriptores. ¿Y su primer lanzamiento? En el 2015 decidió comenzar a subir videos en la plataforma musical y cuatro años después, lanzó sus primeras tres canciones en un conciso álbum llamado 222, su número de la suerte, y definido como Extended Play (EP), ya que así se le llaman a los “mini” álbumes.

En él, el 11 de septiembre del 2019 lanzó de manera oficial sus primeras tres canciones: “Dime como hago”; “Tu Lady” y “Nada de Amor”. Con el correr de los años logró cifras numéricas totalmente impactantes: en el primero, cuenta con más de 73 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify. El segundo, superó las 48 millones de reproducciones y el tercero cuenta con más de 20 millones. Aun así, el boom de su carrera se formó cuando dos meses después de crear su EP, publicó la canción “High”. Definitivamente, ahí se convirtió en la Nena de Argentina.

Fue tanta la repercusión que tuvo aquella canción, que al año siguiente, lanzó un remix junto a Lola Índigo y Tini Stoessel cantando las tres juntas su famoso single. Y a partir de ahí, todo un camino en alza. Hizo colaboraciones con Rushierking, su ex novio, luego con FMK, Cazzu y la vara empezó a ser cada vez más elevada.

En el 2021, presentó “Animal Parte 1” siendo la primera parte de su primer álbum oficial. El mismo, contuvo cuatro canciones y entre ellas “Acaramelao” que es sin dudas, con la que terminó de romper todo tipo de barreras. Luego realizó otra colaboración junto a Tini, con la canción llamada “Miénteme” que alcanzó las más de 600 millones de reproducciones solamente en Spotify.

Además, fue la primera artista argentina en lanzar una canción junto a J. Balvin con el hit “¿Qué mas pues?” para ubicarla en una nueva tendencia. A partir de ahí, también realizó colaboraciones con Tiago PZK, Becky G, Mau y Ricky, Reik, Sofía Reyes, Prince Royce, Camila Cabello, Manuel Turizo, Ráfaga, Los Ángeles Azules y Miranda.

En el medio de todas esas canciones, también sucedían otras cosas: en diciembre del 2022 estrenó de manera oficial su álbum “La nena de Argentina” para abrir una nueva etapa en su vida en la cual ya no era sólo trap y reggaetón, sino que incluyó cumbia y estilo balada. Poco tiempo después, fue convocada para crear una canción para la película Rápidos y Furiosos 10, que fue un nuevo hit en su carrera y como si fuese poco, días más tarde participó del single de “Los del Espacio” junto a Lit Killah, Rusherking, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK y Big One, que sin dudas recorrió el mundo siendo uno de los mayores éxitos.

Toda su carrera de pasos agigantados, tiene sus frutos. Es la segunda artista argentina con más oyentes mensuales en Spotify, teniendo 25.6 millones. Por encima de ella, se ubica Bizarrap con 41.7 millones. Tiene más de cinco millones de seguidores en la plataforma de música más utilizada y eso mismo, fue lo que hizo que ahora bata un nuevo récord que quedará para siempre en su memoria: será la primera artista del país en realizar un show en el Estadio Monumental.

Más allá de haber brindado shows en el Luna Park, en distintos festivales y por diversos países de América Latina, afrontará uno de tal multitud en el estadio Mario Alberto Kempes situado en Córdoba, pero ninguno marcará tanto su historia como la cita que tiene pendiente para el 23 de marzo del 2024.

Es que, para aquella fecha, se convertirá en la primera artista argentina femenina en realizar un show en el Estadio Monumental como solista. Y no sólo eso, sino que agotó las 80 mil localidades en tan sólo una hora y media. Antes de ella, por ese mismo escenario pasaron diversas estrellas internacionales que le abrieron el camino para que hoy pueda lograr uno de sus máximos objetivos. De manera cronológica, lo hicieron Tina Turner; Madonna; Shakira; Miley Cyrus; Lady Gaga y lo hará Taylor Swift.

Más allá de que parecía algo lógico que le fuera tan bien con las entradas debido a que es la artista más escuchada del momento, María dejó en claro en sus redes sociales que no se esperaba tal repercusión y mucho menos llegar hacer sold out en tan poco tiempo teniendo en cuenta la cantidad de personas que pueden ingresar al estadio de River Plate.

En su cuenta oficial de Instagram posteó un video donde se la ve a ella despertándose en pijama recibiendo un llamado dándole la noticia de sus entradas agotadas. “River soult out en menos de 2 horas! Ke, me voy a morir ahí vengo” escribió junto a emogis de llanto y corazones de color rojo. En el mismo, aparece su perro y una persona sumamente especial para ella: J Rei.

En una de las imágenes se la ve a ella despertándolo a su novio, con quien está comprometida y planea formar una familia, contándole la noticia de su recital agotado. Tras haber sido partícipe de aquel momento, J Rei le escribió tres comentarios en la publicación de manera escalonada y uno más sentimental que otro.

“Ya quiero que tengamos hijos y contarles que mamá fue la primer mujer argentina en llenar un River”, fue el primero que se observó, dando a entender que la pareja está pronta a formar una familia de la cual hablaron en varias ocasiones. “Se fue internacional la nena de Argentina ya es poco”, opinó detrás. Y por último, hizo hincapié en que la oriunda de Quilmes lance una o más fechas para recitales en el Monumental. “UnaS más y no jodemos más”, planteó. ¿Se vendrá la segunda?