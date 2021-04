La historia de Maxi Pardo, el hombre detrás de los éxitos de Arjona, Cristian Castro y Luciano Pereyra

Se podría decir que la vida de Maxi Pardo siempre estuvo guiada por el destino, desde que en su rebelde adolescencia visitó la clase de guitarra de uno de sus primos y se enamoró completamente de la música. A lo largo de su basta trayectoria, el artista de 41 años compuso temas para artistas de primer nivel, como Luciano Pereyra, Los Tekis, Cristian Castro, Marco Antonio Solis, Rosana, Camilo Sesto, Nito Mestre, entre varios otros.

Pardo es autor, cantante y conductor de TV.

También fue el autor de varias cortinas musicales para novelas, como Solamente vos, a la vez que creció como solista y disfruta de un presente más que envidiable: actualmente es el conductor del programa Rock N'Foodball que se emite por la pantalla de América TV. "La carrera del compositor me encanta. Empecé componiendo canciones y siempre me gustó. Cada banda tiene su particularidad y cuando tengo que hacer algo en televisión me baso en guiones", le confesó a BigBang.

En diálogo con este portal, contó cómo inició su amor por la música en medio de una época de rebeldía. "Mi inicio fue de casualidad porque yo era un adolescente bastante rebelde y muy anti sistema. Me rateaba del colegio, cosa que está muy mal, y de casualidad asistí a una clase de guitarra. Empecé a tocar por mi cuenta y después de tres o cuatro clases ya estaba componiendo canciones. El destino me chocó con la música", reveló.

A partir de ahí, comenzó a deambular por el camino del artista: presentó en vivo sus primeras composiciones en varios teatros y bares de la escena local en Buenos Aires, compartiendo escenario con Nico Favio. Su primera presentación fue en una pizzería, donde invitó sus amigos y dio comienzo a su carrera musical. "Yo no era compositor, pero mis temas me llevaron a representar a grandes artistas", cuenta.

Y agrega: "Hice canciones para novelas y se convirtió en un trabajo". Una de sus primeras canciones fue “Donde estas amor” , la cual pertenece a su disco “Que vendrá”, cuyo álbum fue editado o modificado con el nombre “Pétalo negro”. Maxi no lo duda, para él el compositor es como "un actor" que se tiene que poner en la piel del cantante y asegura: "Me llaman para componer y me adapto. Escribo todos los estilos y no tengo problema. Me pongo en la piel del músico".

Para él, que sus temas sean reconocidos a nivel mundial es suficiente para sentirse orgulloso. "Siempre escuché Guns N Roses y Aerosmith, pero se veía más influenciado por bandas argentinas como Soda Stéreo o Sui Generis. Siempre canté y estuve subido a festivales. Yo no puedo estar sin cantar, es mi pasión. Hoy en día selecciono con quien trabajar. Cuando veo que artistas de primer nivel y que la gente cantan mis canciones, me emociona", resaltó.

Sus canciones mezclan el amor, la reflexión y la picardía. Y lejos de quedarse en la sombra de aquellos artistas para los que compuso, decidió realizar giras por varios países de Latinoamérica, incluyendo la Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y algunas ciudades de Estados Unidos. Además, cuenta, compartió escenarios con artistas como Ricardo Arjona, Jesse y Joy, Sin Bandera, Maluma, Rosana y Camilo Sesto, entre otros.

Maxi escribió temas para Cristian Castro.

De hecho, fue el músico guatemalteco el que lo motivó a lanzarse como solista. "A partir de 2014 empecé a girar con Arjona. Hicimos como 18 conciertos. Fue gracias a que Arjona que me dio la posibilidad de abrir varios conciertos que crecí como solista. Cuando llenamos El Ateneo en 2016, dije, 'voy a full con mi carrera de cantante'", cuenta.

Maxi Pardo escribió y compuso, junto a Los Tekis, el álbum "Hijos de La Tierra" nominado al Grammy Latino como Mejor Álbum de Folklore de 2015. Antes, el 30 de abril de 2014, salió su sencillo "Tuve Un Sueño" y a partir de ahí, lanzó un single por año: el 26 de diciembre de 2015 estrena "Tu Camino", el 5 de julio de 2016 sale "Amigo" y el 22 de septiembre de 2017 se conoce el sencillo "El Pegadito", por dar unos ejemplos.

Durante aquel año abrió conciertos para artistas como Cristian Castro, Arjona o Marco Antonio Solís. "No solo me llevo bien con todos los artistas con los que trabajé, sino que además los considero amigos. Cristian (Castro) es un gran amigo y aprendí humanamente de él, mas allá de la prensa que tiene. Yo no estoy de acuerdo que se hablen de temas privados y él es una excelente persona", resaltó.

Para mediado de 2018, el artista compartió escenario con Jesse & Joy, Maluma y Natalia Oreiro. Fue parte de la composición de varios temas de "Pachakuti", disco de la banda Los Tekis, donde destaca el sencillo "Te pido en Agosto", interpretado por Luciano Pereyra junto a Los Tekis. Participó en las canciones para “Solamente vos” y el auge de “Recreo”. También realizó un tema a dúo junto al gigante Nito Mestre y participó en la cortina musical de Agente 004, serie de Disney Channel.

Maxi cantó con Cristian.

Actualmente la pandemia lo llevó a la conducción. Primero hizo algunas apariciones por NET TV y KZO, para luego dar el gran paso a América TV. "Yo entré a la tele por casualidad debido a la pandemia. Me ofrecieron la oportunidad de estar en un programa y me pareció muy bien. ¿Entre compositor, cantante y conducción con cuál me quedo? A mi me gusta el cantante, me gusta cantar. ¡Es mi pasión!", dijo.

Y sumó: "A mi, al principio, la pandemia me shoqueó como a todo el mundo. Ahora ya nos estamos acostumbrando y personalmente me dio mucha satisfacción cómo la entrada a la tele, más allá del dolor y el impacto lógico que genera. La realidad es que me ayudo a estar tranquilo, a prestarle más atención y estar mucho más tiempo con la familia. La realidad que es soy afortunado y no me puedo quejar".