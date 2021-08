La historia de nunca acabar: Baclini la rechazó para no ofender a Cinthia y Luciana lo tildó de "tóxico"

Es de público conocimiento que Luciana Salazar y Cinthia Fernández no se llevan para nada bien. El conflicto entre ambas nació en 2019, cuando la bailarina terminó su relación con Martín Baclini. Por aquel entonces, la pareja no logró sobrellevar la crisis sentimental que atravesaban y una de las causantes de la ruptura fue la mamá de Matilda, quien aludiendo ser amiga del empresario rosarino, lo llamaba casi a diario, situación que a la ex Bailando por un sueño no le gustaba nada.

De acuerdo con el descargo que había hecho Cinthia por aquel entonces, Luli "le llenaba la cabeza" a Baclini en su contra en su afán por conquistarlo. "Le dijo que yo era un gato. Porque ella es así, por eso yo tenía tanta bronca con ella. Si hay algo de lo que no me podés acusar es de acostarme con alguien por guita o por un laburo".

De hecho, la propia Cinthia afirmó que Luciana había sido determinante en la ruptura. “Influyó Luciana Salazar. Una persona que está todo, pero todo el tiempo generando problemas es difícil, pero no fue solo eso. Es todo el tiempo molestar y llamar por teléfono. Y estar en el medio. Yo no comparto ser así. Él hacía lo que podía, imaginate que recibía puteadas mías, puteadas de ella”, confesó.

Y por aquel entonces, se desquitó y le dedicó una canción de su autoría a Luciana: “Esto sería como el estribillo”, anunció y empezó a cantar: "Grande, grande, grande, ya estás grande, grande, para bebotear. Te zumba en el oído, parece una abeja, le gustan los hombres que tienen pareja". Tal y como ocurre casi siempre, la ex de Martín Redrado había denunciado a la mamá de Charis, Bella e Isabella. Situación que, como también suele ocurrir, quedó en la nada.

Pero en las últimas horas, Luli y Cinthia volvieron a sumarle un nuevo y escandaloso capítulo a su disputa. Resulta que Luciana está próxima a bailar la salsa de a tres en La Academia, ritmo que requiere la participación de una figura ajena al programa, y le pidió a Baclini que se uniera a ella y a Jorgito Moliniers, su partenaire. Y a pesar de que en un principio él accedió, tiempo después decidió bajarse para no herir a Cinthia.

Según explicó, consideró “una provocación” para quien fue su novia durante tantos meses y aceptó la oferta de El Polaco. En definitiva, el empresario volverá a la pista de baile que comanda Marcelo Tinelli de todas formas. A raíz de estos comentarios, la mamá de Matilda fue en busca de Mariano Martínez afirmando que el actor “había sido siempre su primera opción”, palabras que hirieron a Baclini.

Sin ir más lejos, el rosarino admitió que su “amiga” nunca le había contado que había sido el "plan B" y resaltó que se sentía dolido por sus malas actitudes. Pero lejos de quedarse callada, Luciana redobló la apuesta, lo acusó de “ser tóxico” con Cinthia y retuiteó un comentario de un seguidor que decía: "Baclini diciendo que no baila con LuliPop para no molestar a su ex novia de hace un año y todos dándole la razón. La toxicidad que manejan los heterosexuales".

Cinthia y Baclini estuvieron juntos por más de un año y medio. Él tenía muy buena relación con sus hijas, pero la modelo no toleraba la relación de amistad que lo unía a Luciana. “Él decidió terminar la relación, Cinthia vino a Los ángeles de la mañana llorando, muy mal, cansada y mareada”, había contado Ángel De Brito, en 2019.

Esto originó cierto malestar entre ambas y, de hecho, aprovechan cada oportunidad para dedicarse dardos venenosos. Por ejemplo, Cinthia había aprovechado el escándalo que se había desatado meses atrás entre Redrado y Luciana para alzar la mano en el programa Los Ángeles a la mañana y afirmar sin ningún tipo de dudas que la ex panelista de Polémica en el bar hacía "magia negra" con su hija, Matilda.

Esto provocó que Luli le mande una carta documento a la ex de Matías Defederico intimándola a dejar de mencionarla en el programa que se emite por El Trece o contar cualquier información que la involucre ya que de lo contrario, avanzará a paso firme en la Justicia. "Ya veré que hago con la carta", dijo Cinthia, advirtiendo que ella solo se dedicó a contar información y a opinar de los temas que se tocan en el programa, sin ánimos de perjudicar ni descalificar a nadie.