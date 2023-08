¡La historia de nunca acabar! Cinthia Fernández atacó a su ex suegra: "Opina al gas de todo"

Los cruces entre Cinthia Fernández y su ex suegra, Analía Frascino, iniciaron desde que la bailarina denunció a su ex marido, Matias Defederico, ante la Justicia. Parece que las acusaciones que se hacen entre ambas no van a parar hasta que todo se aclare judicialmente. En esta ocasión, Frascino publicó unas historias en sus redes sociales que levantaron sospechas que se estaba dirigiendo a Cinthia.

“Gracias a jugadores de fútbol, muchas prostitutas VIP se salvaron, pero cuando se les corta la vida de lujos los denuncian en la justicia, por violentos, por infieles, pero se sabe de casos que ellas fueron infieles los torturas los amenazan exageran situaciones por favor por qué no cierran el orto”, publicó en una historia en Instagram.

En el programa de televisión Intrusos, le preguntaron a la bailarina lo que pensaba sobre los dichos: “Como no tiene mi nombre, no me hago cargo. Como no viví una vida de lujos, no invento denuncias, supongo que estará viendo la tele y estará opinando al ‘gas’ como opina de todo. Cuando diga mi nombre y apellido… ah no puede, tiene una cautelar. O cuando me sienta identificada con algo que diga, le responderé”, afirmó.

En otra historia que hizo la mamá de Defederico decía: “Te está tocando el karma…”. Desde Intrusos recalcaban las indirectas eran “claras” y que iban dirigidas a ella, pero Cinthia negaba todo esto y enfatizaba que no había tenido una vida de lujos y no tuvo denuncias falsas.

Y añadió: “Perdón, ¿ella no admitió en televisión que él revoleó un control remoto y le pegó a su propia hija? ¿Eso no lo admitió? Entonces, yo denuncias falsas no siento haber hecho, lo dejé pasar porque no me siento identificada ¿No tendrá ganas de hablar de la cuota alimentaria del hijo? ¿18mil pesos por hija? Complicado ¿Vos podés comprar algo con 28 mil pesos? No, yo tampoco, pero es cierto, vive del hijo”.

La enemistad entre Cinthia y la familia de Matías siempre generó polémica en las redes sociales. En los Martín Fierro de este año, luego de que Ángel de Brito y Yanina Latorre perdieran en su categoría, la madre de Defederico se enfrentó a su exnuera.

Ángel estaba nominado como mejor conductor, mientras que Yanina como mejor panelista, pero ambos perdieron, lo que provocó que Frascino celebre su derrota en las redes sociales.

“Se creían que ganaban, y el sorete del conductor y la cacátua perdieron, no se la bancan, no sos el uno, ni cerca, sos la tía tota del barrio”, escribió la madre de Matías en referencia a los nominados de LAM.

Este mensaje no fue bien recibido por Cinthia quien, en forma de burla, publicó un mensaje en Twitter quejándose de que su ex marido le debe dinero, en relación a la cuota alimentaria de sus hijas, y que sería mejor que ella guardara silencio.

“Qué desagradable la vieja tres ravioles. Ya que le sobra tiempo para ver la televisión, ¿por qué no se pone a trabajar y ayuda a su hijo a pagar los 40 mil dólares que debe en alimentos?”, expresó furiosa la bailarina.