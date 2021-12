La historia del científico que trabajó en "Encanto", la última película animada de Disney

Arepas, Vallenato, Bambuco, Café y, por supuesto, realismo mágico. Es que Encanto, la nueva película de Disney, no dejó nada al azar para representar de manera fiel cada rincón de Colombia. Por eso incluso hay algún que otro homenaje perdido a Gabriel García Márquez y a sus Cien años de soledad.

Este film animado cuenta la historia de los Madrigal, una familia fantástica que vive escondida en las montañas, en una casa mágica ubicada en un pueblo lleno de sorpresas que se llama Encanto. En la trama todos los niños y niñas de la familia fueron bendecidos con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. Salvo Mirabel, la simpática y bella protagonista de anteojos, que puede ser la responsable de salvar a Encanto de un peligro terrible.

Para lograr una representación fiel de la cultura y la biodiversidad de Colombia, los dibujantes de Disney contaron con la ayuda de diversos especialistas colombianos en cultura, antropología, botánica, música, lenguaje y arquitectura. BigBang charló con Felipe Zapata, u profesor de Ecología y Biología Evolutiva en UCLA, donde enseña sobre Plantas, Evolución y Biodiversidad, y que fue uno de los asesores de Encanto.

Felipe es originario de Bogotá, donde realizó su licenciatura en Ciencias en Biología de la Universidad de Los Andes; tiene su laboratorio en Santa Mónica, Estados Unidos; y fue profesor asistente de Biología en la Universidad Estatal de San Francisco después de ser investigador durante 5 años en UC Berkeley y Brown University.

-¿Cómo fue tu trabajo al momento de trasladar todos tus conocimientos a una película de Disney?

-Mi trabajo consistió en ser parte del equipo de asesores de Colombia para ayudar un poco a Disney en las plantas y en general, en la biodiversidad. Entonces mi trabajo principalmente fue reunirme con el equipo de animadores de Disney y hablar sobre Colombia. Ellos me preguntaban sobre plantas sobre una región específica de Colombia, entonces yo iba y preparaba una presentación, buscaba imágenes, llevaba fotos y libros, y les mostraba sobre ciertas plantas.

-¿Y qué tipo de consultas te hacían?

-Hacían preguntas muy específicas sobre ciertas plantas, tanto cómo se ven, como son de cerca, cómo son las hojas, cómo son las flores y trabajamos en diversas regiones de Colombia. Luego hubo un proceso de más de diálogo en el cual ello me mostraban imágenes que habían encontrado en Internet o que les parecían especiales o bonitas, y querían saber si eran de Colombia o no, entonces yo iba y les ayuda en la identificación y de ciertas plantas que eran como más características de las regiones, o a corregir problemas cuando aparecían plantas o animales de Colombia. Entonces hablamos un poco sobre eso.

-En Colombia hay una diversidad cultural y también de planteas y animales que es enorme. Eso habrá sido una labor muy ardua.

-Sí, eso fue un poco complicado. Por suerte, ellos tenían un interés bien específico. Como la película era de las plantas de la región de las Palmas de cera, que es una de las palmas que sale en la película de manera bastante prominente. O en la región de Colombia donde hoy es más común encontrar ese tipo de palmas, entonces por lo menos teníamos un sitio que era medio específico, que eran los bosques de niebla, y ahí nos enfocamos bastante, pero además ellos se interesaron por otras regiones del país como el Chocó o la Amazonía. Ahí fue mucho más complicado porque en la selva hay demasiadas plantas y animales. Pero, por suerte, ellos comenzaron a preocuparse por la representación de algunas cosas bien únicas o que uno reconociera en la región como algo bien característico. Para ellos, usaron unas pocas especies u organismos que fueran claves para identificar la región más no toda la diversidad de los bosques porque es imposible básicamente.

-¿Qué significó personalmente cuando viste a tu tierra representada en una ficción de Disney?

-Fue súper especial. Durante el proceso de trabajo con ellos, que duró dos años, nunca tuve acceso a las imágenes o a las ilustraciones, sino hasta corte final. Cuando por fin pude ver las ilustraciones y vi la película en pantalla gimnasia, en un cine de Los Ángeles, y con muchas personas, fue muy especial ver la representación de las plantas y de los bosques. Como habían logrado esa representación tan fiel a cómo se ven los bosques, las casas, la decoración con plantas y las hojas en Colombia. Fue algo muy especial. Llevo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y la película me hizo sentir cerca de mi país. Pude reconectarme con Colombia.

-¿Qué dijeron tus colegas cuando supieron que trabajabas en Encanto?

-Pues mis colegas no pueden creerlo. Muchos están envidiosos en el buen sentido porque les parece increíble que nosotros como científicos, como académicos, podamos terminar trabajando con Disney, o que nuestro conocimiento pueda ayudar a Disney de alguna manera. Muchos de mis colegas no lo pueden creer. Muchos están pregunta cómo hice o a quién le escribí. La verdad es que Disney me encontró. Ellos estaban buscando a alguien que supiera de esto, que viviera en Estados Unidos, entonces, tal vez, tuve un poco de suerte con eso. Pero muchos de mis colegas sueñan con lograr algo parecido.

-¿Y los niños de tu familia o los hijos de tus amigos qué han dicho?

-Están felices. Mis primos o hijos de mis amigos han quedado fascinados con la película. Los más chiquitos no entendían bien qué era lo que pasaba. Creían que yo salía en la película (risas). Pero después les expliqué lo que hacía, que yo soy un biólogo y que trabajo con animales y platas, y así entendieron lo que ayudé a hacer.

-¿Qué sentís al pensar que pudiste representar a tu país en una película que se verá en todo el mundo?

-Indiscutiblemente es muy especial haber sido parte del equipo del club de colombianos que formamos parte de Encanto. Es un placer poder ayudar en la representación de mi país. Y es muy especial ver que el trabajo que hicimos y las discusiones que tuve con ellos, de una u otra manera, quedaron plasmadas en la pantalla.

-¿Cuándo nació tu pasión por la biología?

-Estudié biología en Colombia. Hice la licenciatura en mi país. Yo estaba interesado en muchos organismos. Siempre me gustaron las plantas, los animales y demás. Pero tal vez, como hacia el final de mi carrera, me interesé mucho más por las plantas. Me parecían organismos fascinantes, organismos super importantes para el ecosistema y la respiración. Son la base del sistema para muchos organismos y son muy especiales. En Colombia son muy diversas, al igual que su forma de crecer. Entonces después de mucho estudio, me mudé a los Estados Unidos para mi posgrado y desde ahí estoy trabajando con ellas.

-¿Cuál es tu planta favorita que aparezca en Encanto?

-Hay una que me gusta mucho. Tal vez no es la principal de la película, pero es muy conocida y muy especial en Colombia que se llama Yarumo. Esta planta se ve mucho en los bosques colombianos, tiene hojas plateadas o blancas. Entonces si uno se enfoca en la parte de atrás de los bosques en la película, y de pronto ve unos árboles que tienen unas hojas como plateadas, esos son los Yarumos, y para mí esos árboles son muy especiales, me gustan muchísimos y son muy lindos verlos en los bosques en Colombia. Parece que con sus hojas plateadas iluminan todo. Y en la película pusieron algunos de esos, que me pareció muy bonito.

-Esta película también deja en evidencia la importancia del cuidado del medio ambiente.

-La tarea que hizo Disney de buscar asesoría en científicos para hacer esta película, demuestra que hay un interés por lograr una representación lo más fiel posible para mostrar cómo son nuestros organismos en Colombia. Y tal vez, lo que yo esperaría que esta inspiración tan fiel de Colombia, lleve a más colombianos a salir a la naturaleza, a conocer las regiones y a conocer los animales. Y a tratar de inspirar a las nuevas generaciones a conocer mejor la biodiversidad de Colombia. Es un país sumamente rico en especies de animales, plantas y hongos, muchísimos organismo. Pero en realidad conocemos muy poco. Hay muy poca inversión en investigación básica y creo que tener una película que representa nuestra riqueza cultural y biológica puede servir para crear conciencia y que cambie la política para lograr un avance en educación y apoyar a las ciencias.