La historia detrás de la "foto embarazada" de Wanda Nara y el contundente mensaje desde Italia

El rumor comenzó en Europa, precisamente en Italia, y no tardó en llegar a este continente: ¿Wanda Nara está esperando su sexto hijo? La bomba estalló en la portada de la última edición de la revista Chi. Pero lo cierto es que desde que se dio a conocer esta noticia, Wanda no hace otra cosa que generar misterio y dar indicios sobre su supuesto embarazo a través de las redes sociales.

A esto se le sumó -también- una foto de la modelo y manager deportiva en la que se la puede ver con una pancita incipiente mientras toma sol con una gorra en la cara. El encargado de viralizar la imagen fue Tomás Dente, el periodista de Nosotros a la mañana (El Trece).

A través de su cuenta de Twitter, acompañó a la postal con la leyenda "la pancita de Wanda". Cabe recordar que la botinera dio algunos indicios que alimentaban estos rumores: no renovó su contrato con el programa Tiki Taka, compartió algunos enigmáticos mensajes y hasta compartió un video cenando con amigos, en el que se queja de su bebida: un vaso con agua.

Sin embargo, este lunes Wanda Nara decidió romper el silencio y desmentir las versiones que señalan que estaría esperando el tercer hijo de Mauro Icardi a través de su abogada, Ana Rosenfeld. La letrada fue contundente y disparó: “Hablé ayer con ella y me dijo: ‘Decí que no estoy embarazada, Ana. No estoy embarazada’”.

La pancita de Wanda pic.twitter.com/xsjdG1nswe — Tomas Dente (TomRox) 🙋‍♂️🤩 (@Tomasdente) August 3, 2019

A su vez, con respecto a la foto que difundió Dente aclaró que es de un embarazo pasado. “Esa foto yo no sé si no es viejísima. No creo que sea actual esa foto porque cuando salió a la luz, ella estaba viajando de Ibiza a Milán. No es el look de Wanda últimamente”, agregó Rosenfeld.

De confirmarse, este sería el sexto hijo de la blonda. Los tres primeros hijos de Wanda, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7), son frutos de su relación con Maxi López, de quien se separó en el medio de un escándalo público y con quien mantiene constantes peleas mediáticas; y a su vez, es mamá de Francesca (4) e Isabella (2), a quienes tuvo con su actual marido, Icardi.