La historia detrás de la carta documento que le mandaron a Dieguito Fernando Maradona

Esta mañana, Verónica Ojeda acudió a su cuenta de Instagram para manifestar su fastidio y enojo por la inesperada sorpresa que había recibido el lunes por la tarde en su casa de Ezeiza: un empleado del correo tocó a su puerta y le entregó una notificación acompañada de una carta documento a nombre de su hijo, Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Armando Maradona y de tan solo siete años.

La sorpresa de la profesora de gimnasia fue tal que, antes de recibir el documento, llamó a su actual pareja, abogado y actual apoderado de Dieguito, Mario Baudry, para intentar esclarecer lo que estaba ocurriendo. El letrado, que no se encontraba en ese momento en el domicilio, se comunicó con el cartero, le aclaró que se trataba de un menor de edad y que, por ende, no estaba en condiciones de firmar ningún documento.

Sin entender lo que estaba ocurriendo, Ojeda firmó los papeles y rápidamente acudió a las redes sociales para hacer un contundente descargo: “En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años, ¿tendré que ponerme a Dieguito a upa y llevarlo a mesa de entradas del Juzgado?".

Luego de preguntarse si se trataba del simple error de un abogado, la ex de Maradona agregó: “La verdad mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación, Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una Carta Documento, él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papá”.

Lo cierto es que la carta documento tenía como finalidad notificar Dieguito Fernando sobre las causas que Maradona había iniciado en vida. Sus tres hermanas Dalma, Gianinna y Jana, recibieron documentos similares. El único de los herederos reconocidos por el Diez que no pudo ser notificado fue Diego Junior debido a que se encuentra viviendo en el extranjero, precisamente en Italia.

En pocas palabras, la carta documento le informó a Dieguito, como heredero, que las causas que había iniciado su papá quedarán en la nada luego de su muerte excepto que sus hijos quieran continuarlas en su nombre, presentándose ante el juez. “Pongan más criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena", pidió Ojeda.

Y cerró: "Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá”. Si bien se trató de una formalidad legal, fue el abogado y último apoderado de Maradoa, Matías Morla, quien dirigió la carta documento a Dieguito Fernando en lugar de enviarla a nombre de Verónica Ojeda o de su apoderado, Baudry.