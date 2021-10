La historia detrás del "reencuentro casual" de la "China" y Vicuña en Madrid

Pasó casi un mes desde que Eugenia "la China" Suárez armó las valijas y partió rumbo a Madrid junto a sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Tras la separación, Benjamín Vicuña aceptó participar de una entrega de premios que tuvo lugar en la capital española y aprovechó el viaje para reencontrarse con su ex pareja y sus hijos menores.

"Estuve durante la tarde con ellos. Amancio aprendió a caminar acá, en la Madre Patria. Precioso, mi Amancio. Y Magnolia son mis ojos, es una niña preciosa y muy dulce, la extraño muchísimo porque ella está acá, en Madrid, y yo en Buenos Aires. Este viaje nos vino muy bien, no sólo para poder estar en los premios, sino para estar con la familia", reveló el domingo el actor en un mano a mano con la revista Hola.

El actor se instaló en el costoso hotel Westin Palace, ubicado a pocas cuadras del Museo del Prado; mientras que la "China" se instaló en un departamento de alquiler temporario junto a su madre, Marcela Riveiro, y una niñera.

En efecto, Vicuña se mostró el viernes muy cariñoso con su ex suegra y la "China", quien lo sumó a un paseo familiar por el barrio de Salamanca, del que también participó Rufina, la hija que la ex Casi Ángeles tuvo con Nicolás Cabré. Luego, almorzaron en Amánzico, un restó de comida japonesa muy costoso.

Llamativamente (o no), la revista a la que Vicuña le brindó la entrevista los encontró durante el paseo familiar y capturó la salida por Salamanca en la que se lo vio a Vicuña no sólo muy cercano a su ex suegra, sino también a la hija mayor de la "China".

Antes de viajar al Viejo Continente, el chileno participó del debut artístico de su hijo mayor, Bautista, quien realizó su primer comercial junto a su padre.

"Nace una estrella. Mi hijo tiene trece años y me sorprendió. Estuvo canchero, como se dice en Argentina, muy natural", advirtió el chileno.

"Me generó tanta emoción que tuve que pedir parar para llorar. Fue muy movilizante verlo en el set. Quienes tienen hijos grandes deben saber que un día dejan de ser niños para convertirse en pequeños hombres. Cambian los diálogos. Nos acompañamos desde otro lugar", cerró.