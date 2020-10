La historia secreta de la eliminación de Esmeralda Mitre del Cantando: su versión y la de La Flia

Esmeralda Mitre está disgustada, siente que la traicionaron y que la producción de LaFlia -la productora que encabeza Marcelo Tinelli- no cumplió con su palabra. Si bien la hija de Bartolomé Mitre quedó eliminada del Cantando 2020 con el 41% de los votos en manos de Lizardo Ponce (59%), sostiene que ella ya había renunciado anteriormente al certamen de canto: “La decisión la tomé yo una semana antes”.

Según contó la actriz, una semanas antes de su eliminación renunció al concurso y fue el propio Tinelli el que la convenció de quedarse. "Cuando renuncié me pidieron por favor que me quedara. Pero lo mío no era una amenaza, sino una decisión tomada. Hablé directamente con Marcelo y me convenció de quedarme. Sentí que era muy injusto todo. Renuncié por eso. Me quedé un poco más porque me lo pidió Marcelo", contó.

Con el ego por las nubes, Esmeralda se autoproclamó “la reina del rating“ y aseguró que ella le daba audiencia al Cantando 2020. "Fue muy triste, me dio mucha pena porque yo sé que me necesitaban mucho porque el rating no superaba los 2 dígitos y conmigo sí. Es más, llegaron a 14 puntos conmigo cuando en general no superan los 10. Entonces yo entendía que era muy difícil para ellos que me fuera”, sostuvo la mediática.

En dialogo con radio Mitre y luego con la revista Gente, sostuvo que el programa le quedó "chico" y que desde la producción le exigían demasiado. “Dije: ‘Hasta acá llegué’, porque yo me dedico a esto, me dedico a cantar y a actuar, y tenía que soportar que gente que fuera muy resentida estuviera diciendo barbaridades de mí en la cara. A mí no me gusta pelear ni ser guaranga porque sino me duran 5 segundos", explicó la heredera de los Mitre.

Y agregó: "Pelear es una materia que me sale muy bien y no me hubiera gustado decirle en la casa todo lo que pienso, así que preferí irme. A Marcelo lo llamé el sábado pasado. Le dije que lamentaba fallarle, fue un drama, no supieron qué hacer para retenerme. Yo le agradezco muchísimo a Marcelo que haya querido hacerlo, pero hay veces que uno tiene que pensar en uno. En un momento no aguanté más y me quise ir".

En ese sentido, afirmó que, como su rating "hacía que la aguja se moviera", el jurado -a pedido de la producción- la mandaba a la sentencia todos los días, razón por la cual sintió que "el programa me estaba quedando chico”. Si bien no hizo referencias a nadie en particular, señaló haber sufrido injusticias por parte del jurado y enfatizó que si Marcelo hubiera sido el conductor, posiblemente todo habría sido más simple.

Consultados por este portal, desde la producción desmintieron cualquier tipo de alevosía o manejos en contra de Esmeralda en función al rating que hacía y remarcaron que ella no renunció, sino que quedó eliminada en el duelo telefónico en manos de Lizardo.