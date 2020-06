La historia secreta de Los Simpson y Telefe: el olvido de Matt Groening y la mala decisión de El Trece

Corrría el año 1990. Por ese entonces, Gustavo Yankelevich debutaba como director artístico de Telefe, que ese mismo año dejaba atrás el viejo "Canal 11" y comenzaba un proceso de reestructuración general de la emisora. Bajo la premisa de convertirse en un canal "familiar", el productor empezó a analizar distintos productos y formatos extranjeros para sumar a la grilla. Fue en ese momento que un amigo, que había viajado hacía poco tiempo a Estados Unidos, le habló por primera vez de Los Simpson, que la "rompía" en la cadena Fox.

Yankelevich viajó a Estados Unidos y mantuvo una reunión con directivos de la cadena norteamericana. "Diez minutos después de que los proyectaron en una sala me levanté para comprarlos", recordó el productor, en un live de Instagram con el humorista Roberto Moldavsky. Las negociaciones se activaron, pero no llegaron a buen puerto. "Me dijeron que me los vendían en Buenos Aires y le pedí que no se olvide", sumó.

La intención de Fox era venderle los derechos a El Trece. "Él se los llevó y esto lo sé porque Hugo Di Guglielmo, que era el programador de aquella época de El Trece, lo publicó en un libro y no los quiso. O sea que yo los hubiera perdido, a pesar de que los quería, porque a mí no me los trajo", recordó, en alusión al directivo de la cadena que había viajado a la Argentina para vender, entre otros, la serie de Matt Groening.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Los Simpson de "carne y hueso": los modelos 3D de los personajes de la serie en modo "realista"

Tras la poco exitosa reunión con El Trece, el directivo se acercó a Telefe. "Creo que el que los vendía se olvidó de mí. Cuando vino, me trajo un paquete de películas para vender y eran las que me tocaban. No podía elegir mucho y me dijo que por llevarme ese paquete de películas tenía que llevarme unaserie de dibujos animados".

Yankelevich jugó la carta de negociación. "Ah, no; no me metas un dibujo animado que no voy a usar y no te lo voy a pagar", le dijo, en un marcado interés por llevar la mesa de negociación a su lado. "Ahí fue cuando me dijo que sino no me los podía vender".

"Este no se acuerda de mí", pensó en ese momento Yankelevich, quien había viajado meses atrás y manifestado sus ganas de comprar la serie para la Argentina. "Si lo hubiera hecho, me hubiera roto la cabeza porque era algo que yo quería". De esta forma, el productor obtuvo lo que quería, sin tener que poner un peso: desesperado por vender el paquete de películas, el directivo de Fox se lo dio como un "producto de regalo", dentro del combo.

Leé también | ¿Se terminan Los Simpson? Quién anunció que la serie llega a su fin en 2022

Dos años después, Telefe emitió el primer capítulo de la serie. "Esperé dos años para ponerlos al aire. El único día que nosotros perdíamos era el jueves a la noche contra Son de diez, donde estaba 'La Pechocha' de Flor Peña. Puse Los Simpson y arrancaron con 45 puntos de rating y se fue a 14 puntos Son de diez. Desde el primer capítulo arrancó arriba. El canal era líder y tenía unas promociones muy fuertes", recordó.