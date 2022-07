La historia secreta de Pachelo, el principal acusado por el crimen de Belsunce, y el marido de Pampita: "Fuimos amigos, le tengo cariño"

Para el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, Nicolás Pachelo es el responsable por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis balazos en la cabeza hace casi 20 años en su casa del country Carmel de Pilar. Según sostiene, el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó sorpresivamente a su casa y al descubrir que le estaban robando, se enfrentó a los ladrones y terminó asesinada. "Vamos a presentarles una verdad demostrable. Vamos a encontrarle una salida a este laberinto gris. Esta acusación pública va a probar de manera incontrastable e irrefutable que Nicolás Pachelo es el responsable del crimen ", afirmó el fiscal.

Pachelo, junto a los ex vigiladores Norberto Glennon y José Ortiz (como coautores), enfrentan una imputación como coautores de un "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua. Pachelo es el único de los tres imputados que llegó al juicio oral preso -está alojado en la Unidad 9 de La Plata-, pero no por el crimen de María Marta, sino por robos y estafas.

A Pachelo, de acuerdo a la Justicia, lo acusan de matar y robarle a la víctima un cofre que pertenecía a la asociación benéfica Damas del Pilar, de la cual era parte María Marta, que contenía efectivo, tres chequeras y las llaves de la caja de seguridad de un banco. Desapareció el día de la muerte sin ningún rastro. Ahí se guardaba dinero para organizar un evento a beneficio, ya que María Marta se encargaba de la tesorería.

En su interior había poco más de mil pesos, es decir, casi 400 dólares teniendo en cuenta el dólar estadounidense llegó en junio de 2002 a $ 3.90, como pico máximo. En este contexto y con las tres escuchas telefónicas de Pachelo realizadas casi dos meses después del crimen como protagonistas de este tercer juicio por el homicidio de García Belsunce, se dio a conocer que el maleante tuvo un vínculo de amistad con Roberto García Moritán, el marido de Pampita.

El encargado de revelar esta información fue Pablo Duggan, quien en diálogo con LAM lanzó: "Al que hay que investigar es al demonio de Nicolás Pachelo. Recién ahora se dieron cuenta de lo que es. Yo cuento en mi libro todo: desde que tiene cuatro años y prende fuego la cuna de su hermano hasta los robos a las chicas con las que salía y los amigos. Le robó a Roberto García Moritán que era muy amigo suyo”.

En ese sentido, el periodista de C5N y Radio 10 contó que “el marido de Pampita conoce muy bien la historia porque le robó a varios amigos de él”. “Al caso le dedique años de mi vida, me obsesioné. Me pongo loco cuando el periodismo dice mentiras. En ese momento vendía decir que era Carlos Carrascosa. Esto pasó en el momento en el que los medios vendían menos en su vida", describió.

Y cerró: "Yo hice el análisis de cómo se recuperaron las ventas de diarios con la tapa con el caso en una especie de fotonovela morbosa de novelas”. Lo cierto es que el empresario y Legislador de la Ciudad de Buenos Aires reconoció que fue amigo del principal apuntado por la muerte de María Marta García Belsunce, pero aclaró que perdió todo contacto con él mucho antes del crimen. "Si, fuimos amigos. Nos conocimos cuando teníamos trece años aproximadamente", contó.

El marido de Pampita dialogó con Gente y reveló que Pachelo llegó a su circulo de amigos a través de una persona en común. “Más o menos terminamos de estar en contacto cuando culminamos con la secundaria, fue hace mucho. Ya ni me acuerdo. Pero esto no fue mientras estaba pasando todo lo que conocemos sobre el caso de María Marta García Belsunce, cuando eso pasó yo ya no tenía ningún tipo de contacto con él. Si, es verdad que él le robó a varios amigos míos. Hacía eso de sacar las llaves de las casas y entraba para sacar cosas. De hecho, fui a dar mi testimonio en audiencias que se hicieron por estos saltos, pero te repito que ya ni me acuerdo porque pasaron muchos años”, explicó.

Más tarde en diálogo con TN, el empresario afirmó que dejó de interactuar con Pachelo cuando el propio acusado por el crimen de García Belsunce le reconoció que le había robado a sus amigos. “(Pachelo) Me reconoció que le había robado a nuestros amigos y no nos vimos más”, aseguró, aunque aclaró que se lo cruzó en el Shopping Alcorta y lo saludó. “Le tengo cariño, es una vida muy triste”, concluyó.