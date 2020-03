La historia secreta del "chat de mamis" en contra de Luli Salazar: el WhatsApp paralelo para criticarla

En las últimas horas, Luciana Salazar se vio envuelta en un escándalo sin comerla, ni beberla. En efecto, su hija comenzó el jardín de infantes y la presencia de la actriz molestó a algunas "mamis del kinder" al que asiste la pequeña Matilda. La jugosa cuota que cuesta por mes y la historia secreta del chat paralelo de WhatsApp que crearon para burlarse de la sobrina de Palito Ortega.

El escándalo estalló cuando se dio a conocer un audio en el que "una de las mamis" aniquilaba a Salazar. Todo sucedió en los días previos al comienzo de clases, cuando los padres fueron citados para tener la primera entrevista con la docente a cargo de cada salita. La llegada de la actriz generó revuelo en el exclusivo jardín, cuya cuota mensual asciende a los 25 mil pesos.

"Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba. ¡Te morís! Luciana Salazar. No, no; el nivel. Me quiero morir, me quiero morir. ¡No sabés cómo estaba vestida", arranca el audio, con un claro dejo de discriminación hacia la rubia por su popular perfil.

Pero eso no fue todo. La mujer también denunció que hubo "preferencias" hacia la actriz por su calidad de famosa. "Además, cada papi estuvo en una reunión de 20 minutos, ¿sabés cuánto duró la de ella? Una hora. ¡Una hora! Me pareció un montón. No sé si no entendió, si es especial o si ya tienen favoritismos para con su nena, lo cual me parecería terrible. Pero bueno, nada. Bienvenida al kinder. Cuando nos veamos te cuento", cerró.

Salazar se enteró de la existencia del audio a través de los medios y desestimó por completo la agresión. "Todo lo que se dijeron son pavadas. Alguien me habrá sacado una foto ahí en el colegio, pero la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo del chat, no. Estoy en el chat de mamis y nada que ver. Para mí, hicieron un circo que no existe para nada", se excusó Salazar.

Lo cierto es que, de acuerdo a lo que pudo saber BigBang, el audio existió, pero pertenece a una comunicación privada entre una de las madres del jardín y una amiga. Pero eso no es todo: dado el "trato preferencial" denunciado por una de las "mamis", se creó un grupo paralelo para "estar atentas" ante cualquier tipo de trato diferenciado hacia Matilda.

"Me hija tendría que haber empezado el colegio el miércoles 26 de febrero, pero empezó hoy (por el lunes) porque estuvo con fiebre. Entonces, con la pediatra la hicimos empezar hoy. Todo fue un invento. Estoy dentro del chat de mamis y nunca pasó eso. Lo de la foto sí puede ser que me la hayan sacado en el colegio".